Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - nabídka zbraně k prodeji
Č. j. KRPE-70082-3/ČJ-2025-1700IY-UO
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Ústí nad Orlicí 1. srpna 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), nabídku zbraně k prodeji za cenu obvyklou prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva:
1) pistole samonabíjecí, výrobce BAIKAL, model PM 4, ráže 9 mm Makarov, výrobní číslo CT3166, kat. B,
která je v současné době uložena na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Správní orgán vydal dne 29. 05. 2025 rozhodnutí ve věci nabídky výše uvedené zbraně k prodeji prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva za cenu obvyklou, vedené pod Č. j. KRPE-34275-6/ČJ-2025-1700IY-UO, které nabylo právní moci dne 18.07.2025.
V případě zájmu o prodej nabízené zbraně kontaktujte Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188, 562 01 Ústí nad Orlicí (dále jen "příslušný útvar policie"), k výše uvedenému číslu jednacímu, buď prostřednictvím datové schránky, prostřednictvím poskytovatele poštovních, telefonicky na tel. čísle 974 580 300 nebo osobně na příslušném útvaru policie, kde je zbraň uložena.
Nabídky budou řazeny v pořadí, ve kterém byly správnímu orgánu doručeny, a v tomto pořadí budou jednotliví zájemci vyzváni k převzetí zbraně.
npor. Bc. Miroslava Červová
vedoucí kontaktního místa
Vyvěšeno dne: 08.08.2025
Sejmuto dne: 25.08.2025