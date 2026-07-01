Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, možnost vyzvednutí písemnosti, Karchňák
Č. j. KRPU-473-2/ČJ-2026-040864
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle §25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a doplnění)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Most, Oddělení hlídkové služby Most, V. Řezáče 224, 43401 Most, jako příslušný orgán státní správy ve věcech veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
OZNAMUJE
Veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Pan Štefan KARCHŇÁK, nar. 20.04.2000 v Teplice, svobodný, doklad: 214598541, trv. bytem Antonína Sovy č. p. 632, 418 01 Bílina-Teplické Předměstí si může vyzvednout tuto písemnost:
1) Rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti rozhodnutí vedené pod č. j. KRPU-10421/PŘ-2025-040864
z důvodů neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád. Písemnosti si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu na adrese PČR, OHS Most, V. Řezáče 224, 43401 Most v době pondělí až pátek 08.00-14.30 hod., po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení. Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§25 odst. 2, věta 3 zák. č.500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení 974435901, 974435902, 974435900
ppor. Mgr. Martin Kovács
vedoucí OHS Most
Vyvěšeno dne: 01.07.2026
Sejmuto dne: 16.072026