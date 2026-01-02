Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Informace o nemocenském pojištění
Č. j. KRPC-152211-1/ČJ-2024-0200PI
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor personální Lannova 193/26 370 74 České Budějovice
Č. j. KRPC-152211-1/ČJ-2024-0200PI České Budějovice 4. prosince 2024
Počet listů: 2
Informace vyplývající ze zákona o nemocenském pojištění
Pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňují následující informace:
Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je možno odevzdat podání a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno učinit podání ústně do protokolu:
Úřední hodiny
Pondělí – Pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Adresa, na které je možné odevzdat podání:
Elektronická podatelna:
e-mail: krpc.ssppse@pcr.cz
intranetový e-mail: miluse.kunova@pcr.cz
datová schránka: eb8ai73
Forma pro doručování podání v elektronické podobě: veřejná síť internet, CD, DVD, flash disk, doporučený formát – soubory ve formátu .doc, .pdf.
Nahlížení do spisového materiálu
Účastníci řízení mohou nahlížet do spisového materiálu týkajícího se řízení ve věcech nemocenského pojištění v době úředních hodin podatelny nebo po předchozí domluvě.
Adresa: Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice (3. poschodí - sociální evidence)
Informace ve věcech nemocenského pojištění pro policisty a zaměstnance v působnosti Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.
Tyto informace poskytuje pracoviště oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí odboru personálního Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje v době úředních hodin podatelny.
Určení pracoviště k plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně)
Pracoviště, které se podílí na plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně):
oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí odboru personálního Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.
Služební orgán:
plk. Ing. Jan Černý, vedoucí odboru personálního
e-mail: krpc.person@pcr.cz, jan.cerny@pcr.cz, tel.: 974 221 400
Zástupce služebního orgánu:
Ing. Miroslava Koubová, zástupce vedoucího odboru personálního
e-mail: krpc.person@pcr.cz, miroslava.koubova@pcr.cz, tel.: 974 222 401
Pracovník pověřený vedením agendy za služební orgán:
Miluše Kunová, referent sociálních věcí: miluse.kunova@pcr.cz, tel.: 974 221 579
Bc. Dáša Kohoutová, referent sociálních věcí: dasa.kohoutova@pcr.cz, tel.: 974 221 576
Určení pracoviště k plnění funkce služebního útvaru (mzdová účtárna)
Pracoviště, které vyplácí služební příjem/náhrady mzdy:
oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí odboru personálního Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.
Pracovník pověřený vedením agendy za služební útvar:
Vlasta Černá, vedoucí oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí
e-mail: krpc.ssppse@pcr.cz, vlasta.cerna@pcr.cz, tel.: 974 221 584
Další informace jsou dostupné na Úřední desce orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra:
http://www.mvcr.cz/clanek/uredni-deska-organu-nemocenskeho-pojisteni-ministerstva-vnitra.aspx
plk. Ing. Jan Černý
vedoucí odboru personálního
Vyvěšeno dne: 02.01.2026 Sejmuto dne: 02.07.2026