Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Informace o nemocenském pojištění

Č. j. KRPC-152211-1/ČJ-2024-0200PI 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              odbor personální                                                                                                                                                                                                        Lannova 193/26                                                                                                                                                                                                        370 74 České Budějovice  

Č. j. KRPC-152211-1/ČJ-2024-0200PI                                                                                                          České Budějovice 4. prosince 2024

                                                                                                                                                                        Počet listů: 2

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

úřední deska orgánu nemocenského pojištění

Informace vyplývající ze zákona o nemocenském pojištění

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Odbor personální

Lannova tř. 193/26

370 74 České Budějovice

Pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňují následující informace:

Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je možno odevzdat podání a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno učinit podání ústně do protokolu:

Úřední hodiny

Pondělí – Pátek:   08:00 – 14:00 hodin

Adresa, na které je možné odevzdat podání:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Odbor personální

Lannova tř. 193/26

370 74 České Budějovice

Elektronická podatelna:

e-mail: krpc.ssppse@pcr.cz

intranetový e-mail: miluse.kunova@pcr.cz

                              dasa.kohoutova@pcr.cz

datová schránka:   eb8ai73

Forma pro doručování podání v elektronické podobě: veřejná síť internet, CD, DVD, flash disk, doporučený formát – soubory ve formátu .doc, .pdf.

Nahlížení do spisového materiálu

Účastníci řízení mohou nahlížet do spisového materiálu týkajícího se řízení ve věcech nemocenského pojištění v době úředních hodin podatelny nebo po předchozí domluvě.

Adresa:  Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice (3. poschodí - sociální evidence)

e-mail: krpc.ssppse@pcr.cz

intranetový e-mail: miluse.kunova@pcr.cz, tel.: 974 221 579

                              dasa.kohoutova@pcr.cz, tel.: 974 221 576

Informace ve věcech nemocenského pojištění pro policisty a zaměstnance v působnosti Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

Tyto informace poskytuje pracoviště oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí odboru personálního Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje v době úředních hodin podatelny.

Adresa: Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice (3. poschodí - sociální evidence)

e-mail: krpc.ssppse@pcr.cz

intranetový e-mail: miluse.kunova@pcr.cz, tel.: 974 221 579

                              dasa.kohoutova@pcr.cz, tel.: 974 221 576

Určení pracoviště k plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně)

Pracoviště, které se podílí na plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně):

oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí odboru personálního Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

Služební orgán:

plk. Ing. Jan Černý, vedoucí odboru personálního

e-mail: krpc.person@pcr.cz, jan.cerny@pcr.cz, tel.: 974 221 400

Zástupce služebního orgánu:

Ing. Miroslava Koubová, zástupce vedoucího odboru personálního

e-mail: krpc.person@pcr.cz, miroslava.koubova@pcr.cz, tel.: 974 222 401

Pracovník pověřený vedením agendy za služební orgán:

Miluše Kunová, referent sociálních věcí: miluse.kunova@pcr.cz, tel.: 974 221 579

Bc. Dáša Kohoutová, referent sociálních věcí: dasa.kohoutova@pcr.cz, tel.: 974 221 576

Určení pracoviště k plnění funkce služebního útvaru (mzdová účtárna)

Pracoviště, které vyplácí služební příjem/náhrady mzdy:

oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí odboru personálního Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

Pracovník pověřený vedením agendy za služební útvar:

Vlasta Černá, vedoucí oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí

e-mail: krpc.ssppse@pcr.cz, vlasta.cerna@pcr.cz, tel.: 974 221 584

Další informace jsou dostupné na Úřední desce orgánu nemocenského pojištění Ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/clanek/uredni-deska-organu-nemocenskeho-pojisteni-ministerstva-vnitra.aspx

                                                                                                                     plk. Ing. Jan Černý

                                                                                                             vedoucí odboru personálního

Vyvěšeno dne: 02.01.2026                                                                                                                                                                           Sejmuto dne: 02.07.2026

