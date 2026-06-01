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Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška, doručení rozhodnutí - Paulina Malgorzata Stachów

Č. j. KRPB-46031-9/ČJ-2026-0600DP-SLU, Paulina Malgorzata Stachów, roč. 1995 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor služby dopravní policie
Kounicova 24
611 32 Brno

Č. j.  KRPB-46031-9/ČJ-2026-0600DP-SLU                                                                                                 Brno 12. června 2026

                                                                                                                                     Počet stran: 1

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

oznámení o možnosti převzít rozhodnutí

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie jako věcně příslušný správní orgán rozhodující ve smyslu ustanovení § 95, § 97 odst. 3 a § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje

v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, že:

Paulina Malgorzata Stachów, roč. 1995, státní příslušnost Polsko

má možnost převzít si písemnost určenou do vlastních rukou:

  • rozhodnutí č.j. KRPB-46031-8/ČJ-2026-0600DP-SLU vydané ve zkráceném přezkumném řízení dne 16. října 2023, kterým se ruší pravomocné rozhodnutí orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Ivanovice na Hané, č.j. KRPB-43567/PŘ-2026-060044 vydané dne 27. 2. 2026 příkazem na místě formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou série RA/2024 evidenčního čísla A0254950, a to na adrese:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, ul. Kounicova 24, Brno, PSČ 611 32 na Odboru služby dopravní policie, v pracovních dnech Po – Pá v době od 07.30 do 14.30 hod.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou z důvodu, že se osobě prokazatelně nedaří doručovat.

Pokud nebude písemnost převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den DORUČENÍ veřejnou vyhláškou.

Zpracoval:
kpt. Mgr. Lukáš Sluka
974622890                 

plk. Ing. Marek Kalousek
 vedoucí odboru


Vyvěšeno dne: 12.06.2026
Sejmuto dne: 29.06.2026

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