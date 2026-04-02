Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška, doručení rozhodnutí - Josef Soudil
Č. j. KRPB-69330-2/ČJ-2026-0602IZ, Josef Soudil, roč. 1949
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Brno
Příční 31
611 32 Brno
Č. j. KRPB-69330-2/ČJ-2026-0602IZ
Brno 2. dubna 2026
Josef SOUDIL
Husova 165/5
Staré Brno
602 00 Brno
ROZHODNUTÍ
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje jako věcně příslušný správní orgán dle ust. § 135 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákon o zbraních“) a místně příslušný správní orgán dle ust. § 136 odst. 1 písm. a) zákona o zbraních rozhodla dne 2.4.2026 v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona o zbraních v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”)
takto:
účastníku řízení, kterým je ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu pan Josef SOUDIL, nar. 11.03.1949 v Brno, trv. bytem Husova 165/5, 602 00 Brno-Staré Brno, adresa pro doručování písemností neuvedena (dále jen „účastník řízení“),
se pozastavuje zbrojní oprávnění
neboť nepředložil platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního oprávnění.
Zbrojní oprávnění se pozastavuje do doby předložení platného lékařského posudku, vydaného v souladu s ust. § 15 zákona o zbraních. Platnost dosavadního lékařského posudku zanikla dne 10.1.2026.
ODŮVODNĚNÍ
Správní orgán posuzoval, zda účastník řízení splňuje zákonem stanovenou podmínku zdravotní způsobilosti dle ust. § 15 zákona o zbraních. Zdravotní způsobilost účastníka byla platná do 9.1.2026.
S ohledem na končící platnost lékařského posudku byla účastníkovi řízení dne 23.1.2026 zaslána výzva k předložení lékařského posudku. Tato výzva byla Českou poštou, s. p., vrácena zpět z důvodu, že je na uvedené adrese neznámý. K účastníkovi řízení se nepodařilo zjistit žádnou jinou doručovací adresu. Do dnešního dne účastník řízení nepředložil platný posudek. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od zaslání opakované výzvy, neboť by takové konání bylo zcela zjevně neúčelné a prodlužovalo by zájem stanovený zákonem a to ochranu vnitřního pořádku a bezpečnosti.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti správní orgán dospěl k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky pro pozastavení zbrojního oprávnění podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona o zbraních, tedy se účastník řízení považuje za zdravotně nezpůsobilého a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Pozastavení zbrojního oprávnění je dočasné a jeho trvání je plně v dispozici účastníka řízení. Předložením řádného lékařského posudku může účastník kdykoli odstranit důvod pozastavení oprávnění. Účelem tohoto opatření není sankcionování držitele, ale preventivní ochrana veřejného zájmu, zejména ochrany života a bezpečnosti osob.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání dle ust. § 81 a následujících správního řádu, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a to písemně u Policejního prezidia ČR ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, cestou orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tedy Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo v Brně, ul. Příční 31, 611 32 Brno. Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení zbrojního oprávnění nemá odkladný účinek (dle ust. § 21 odst. 2 zákona o zbraních).
Vypraveno k poštovní přepravě dne 2.4.2026
Zpracoval:
nprap. Lukáš Bedan
tel.: 974 625 309
kpt. Mgr. Bc. Zdeněk Grygar
vrchní komisař
Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: https://policie.gov.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx.
Vyvěšeno dne: 05.05.2026
Sejmuto dne: 21.05.2026