Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška, doručení rozhodnutí - Jaroslav HERMAN
Č. j. KRPB-96677-2/ČJ-2026-0602IZ, Jaroslav HERMAN, roč. 1957
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Brno
Příční 31
611 32 Brno
Č. j. KRPB-96677-2/ČJ-2026-0602IZ
Brno 7. května 2026
Jaroslav HERMAN (1957)
Husova 165/5
Staré Brno
602 00 Brno
ROZHODNUTÍ
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje jako věcně příslušný správní orgán dle ust. § 135 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákon o zbraních“) a místně příslušný správní orgán dle ust. § 136 odst. 1 písm. a) zákona o zbraních rozhodla dne 7.5.2026 v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona o zbraních v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”)
takto:
účastníku řízení, kterým je ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu pan Jaroslav HERMAN, nar. 01.01.1957 v Brno, trv. bytem Husova 165/5, 602 00 Brno-Staré Brno, adresa pro doručování písemností neuvedena (dále jen „účastník řízení“),
se pozastavuje zbrojní oprávnění
neboť nepředložil platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního oprávnění. Zbrojní oprávnění se pozastavuje do doby předložení platného lékařského posudku, vydaného v souladu s ust. § 15 zákona o zbraních. Platnost dosavadního lékařského posudku zanikla dne 27.4.2026.
ODŮVODNĚNÍ
Správní orgán posuzoval, zda účastník řízení splňuje zákonem stanovenou podmínku zdravotní způsobilosti dle ust. § 15 zákona o zbraních. Zdravotní způsobilost účastníka byla platná do 26.4.2026.
S ohledem na končící platnost lékařského posudku byla účastníkovi řízení zaslána výzva k předložení lékařského posudku. Na tuto výzvu účastník nereagoval, ani nepředložil platný posudek.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti správní orgán dospěl k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky pro pozastavení zbrojního oprávnění podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona o zbraních, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Podle ust. § 21 odst. 2 zákona o zbraních bylo toto rozhodnutí vydáno jako první úkon v řízení, neboť nebezpečí plynoucí s nakládáním se zbraní při pochybnostech o zdravotním stavu vyžaduje okamžité omezení dispozice s oprávněním i zbraní samotnou.
Pozastavení zbrojního oprávnění je dočasné a jeho trvání je plně v dispozici účastníka řízení. Předložením řádného lékařského posudku může účastník kdykoli odstranit důvod pozastavení oprávnění. Účelem tohoto opatření není sankcionování držitele, ale preventivní ochrana
veřejného zájmu, zejména ochrany života a bezpečnosti osob.
Správní orgán dále uvádí, že pozastavením zbrojního oprávnění vzniká účastníkovi řízení povinnost do 10 pracovních dnů po převzetí tohoto rozhodnutí odevzdat všechny držené zbraně a střelivo do úschovy Policie České republiky, Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Brno
• v úřední dny - pondělí a středu od 8:00 hod do 17:00 hod. adresa pro vstup na pracoviště: Bratislavská 13/15, 611 32 Brno,
• v neúřední dny - úterý, čtvrtek a pátek po předchozí telefonické domluvě na tel. 974 625 300, 974 625 303, 974 625 619, 974 625 466, 974 625 306 adresa: ul. Příční 31, 611 32 Brno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání dle ust. § 81 a následujících správního řádu, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a to písemně u Policejního prezidia ČR ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, cestou orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tedy Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo v Brně, ul. Příční 31, 611 32 Brno. Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení zbrojního oprávnění nemá odkladný účinek (dle ust. § 21 odst. 2 zákona o zbraních).
Vypraveno k poštovní přepravě dne 7.5.2026
Zpracoval:
nprap. Lukáš Bedan
tel.: 974 625 309
kpt. Mgr. Bc. Zdeněk Grygar
vrchní komisař
Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přenos dat na adrese: https://policie.gov.cz/sprava-jihomoravskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx.
Vyvěšeno dne: 11.06.2026
Sejmuto dne: 27.06.2026