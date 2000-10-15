Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VY HLÁŠKA, výzva k vyzvednutí písemnosti - Leonard KOWALCZYK
Č. j. KRPL-42567-81/TČ-2025-181171
Policie České republiky
KŘP Libereckého kraje
Územní odbor Semily
Oddělení obecné kriminality
Vysocká 225, 513 15 Semily
Č. j. KRPL-42567-81/TČ-2025-181171 Semily 28. ledna 2026
V Ý Z V A
pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 2 o.s.ř.)
Adresát: KOWALCZYK Leonard , nar. 15.10.2000
Adresa, na níž má být písemnost doručována: Karasova 318/32, 14300 Praha
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, KŘP Libereckého kraje.
Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 8.1.2026 podle § 81a tr. řádu pod Č.j. KRPK-42567-74/TČ-2025-181171
Protože jste nebyla při doručování písemnosti policejního orgánu zastižena, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena k vyzvednutí) dne 15.1.2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, vyvěšení této výzvy, v době od 07:30 hodin do 15:00 hodin na Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, Vysocká 225, Semily.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže by policejní orgán vhození písemnosti do schránky vyloučil. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu policejnímu orgánu a ten o tom vyvěsí na úřední desce Policie ČR sdělení.
por. Bc. Daniel Medek
komisař
Vyvěšeno dne: 28.01.2026
Sejmuto dne: 27.02.2026