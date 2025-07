Velmi rychlý návrat z Jižní Ameriky

Uprchlík je již ve vězení, za pohlavní zneužití a další trestné činy bude ve vězení 36 měsíců.

Odsouzený, který 24. října 2024 odcestoval do zahraničí a chtěl se tak vyhnout nástupu trestu odnětí svobody se z Baleár přesunul do Jižní Ameriky, kde se snažil zmizet z dosahu české justice. To se mu nepodařilo a už koncem dubna byl díky mezinárodní policejní spolupráci v rámci Interpolu zadržen. Po velmi krátké době bylo v extradičním řízení rozhodnuto o jeho vydání zpět do České republiky. Od konce tohoto týdne je již ve výkonu trestu odnětí svobody v českém vězení.

Eskorta z Uruguaye trvala téměř 24 hodin a byla tak velkou zkouškou pro celou eskortu, složenou z Air Marshalů cizinecké policie a zástupce Interpolu z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci.

V případech extradic, tedy vydávání pachatelů ze zemí mimo EU, je běžné, že všechny kroky trvají v řádu mnoha měsíců, někdy i let. Intenzivní spolupráce policistů z Ředitelství pro mezinárodní spolupráci a kolegů v Jižní Americe přináší výrazné urychlení v případech vypátrání, zadržení a následně návratu uprchlíků před zákonem zpět do ČR.

Od začátku roku se v rámci realizace Evropských a Mezinárodních zatýkacích rozkazů podařilo před spravedlnost postavit 292 pachatelů trestné činnosti. Z ČR do jiných zemí 149 osob a ze zahraničí do ČR 143 osob.

kpt. David Schön

