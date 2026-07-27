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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Velká kočkovitá šelma na Táborsku - video

Oznamovatelka natočila velké černé zvíře, buďte obezřetní! 

Jihočeští policisté zaznamenali během víkendu několik oznámení týkajících se výskytu velké kočkovité šelmy v našem kraji. Z posledních dnů byla oznámení z Táborska, okolí Roudné a Dlouhé Lhoty. Zvíře je na pohybu a může se tak objevit i na jiných místech a to nejen na Táborsku. Oznamovatelce se v neděli ve večerních hodinách podařilo natočit větší černé zvíře, právě v okolí Dlouhé Lhoty a může se jednat o velkou kočkovitou šelmu. Žádáme veřejnost o obezřetnost při pohybu v přírodě u polí, lesů. Policisté vyrozuměli starosty přilehlých obcí a spolupracují s Krajskou veterinární správou a mysliveckými sdruženími. V případě, že zvíře uvedeného popisu spatříte, volejte ihned na linku 158 a nepřibližujte se k němu.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. července 2026

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