Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Velká kočkovitá šelma na Táborsku - video
Oznamovatelka natočila velké černé zvíře, buďte obezřetní!
Jihočeští policisté zaznamenali během víkendu několik oznámení týkajících se výskytu velké kočkovité šelmy v našem kraji. Z posledních dnů byla oznámení z Táborska, okolí Roudné a Dlouhé Lhoty. Zvíře je na pohybu a může se tak objevit i na jiných místech a to nejen na Táborsku. Oznamovatelce se v neděli ve večerních hodinách podařilo natočit větší černé zvíře, právě v okolí Dlouhé Lhoty a může se jednat o velkou kočkovitou šelmu. Žádáme veřejnost o obezřetnost při pohybu v přírodě u polí, lesů. Policisté vyrozuměli starosty přilehlých obcí a spolupracují s Krajskou veterinární správou a mysliveckými sdruženími. V případě, že zvíře uvedeného popisu spatříte, volejte ihned na linku 158 a nepřibližujte se k němu.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. července 2026