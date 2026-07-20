Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Velká dopravní akce na Náchodsku
Policisté pomohli i matce s dítětem a vypátrali hledaného muže.
Bezpečnost na silnicích, dodržování nejvyšší povolené rychlosti a nekompromisní boj proti alkoholu a návykovým látkám za volantem. To byly hlavní cíle rozsáhlé dopravněbezpečnostní akce, kterou policisté uskutečnili v pátek 17. července 2026 na Náchodsku. Zaměřili se především na kritický a rizikový úsek Vysokovského kopce na silnici I/33. Výsledky kontrol ukázaly značnou nekázeň některých řidičů, zásah však měl také výrazný lidský rozměr. Policisté na místě prokázali, že motto „Pomáhat a chránit“ není jen sloganem, ale každodenní součástí jejich služby.
Během dne policisté zastavili a zkontrolovali celkem 219 vozidel. Porušení právních předpisů zjistili u 142 řidičů. Na místě vyřešili 132 přestupků uložením pokuty v příkazním řízení, přičemž celková vybraná částka dosáhla 222 100 korun. Devět nejzávažnějších případů oznámili k projednání správnímu orgánu a jeden případ postoupili ke kázeňskému řízení.
Akce přinesla i situaci, ve které policisté potvrdili svou roli ochránců a pomocníků. V nepřehledném úseku stoupání na Vysokovský kopec došlo k poruše osobního vozidla. V nepojízdném automobilu, který zůstal stát na velmi nebezpečném místě, cestovala řidička s malým dítětem. Kolem projíždějící hlídka okamžitě zareagovala, místo zajistila a viditelně označila tak, aby předešla vzniku dopravní nehody. Policisté následně na místě setrvali až do příjezdu odtahové služby a bezpečného naložení vozidla.
Během kontrol se policistům podařilo vypátrat také 57letého muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
Nejčastějším prohřeškem zůstává dlouhodobě překračování nejvyšší povolené rychlosti. Policisté za tento přestupek na místě pokutovali 129 řidičů. Dva z nich překročili rychlost natolik výrazně, že jim policisté na místě zadrželi řidičské průkazy. Nejvyšší naměřená rychlost činila 135 km/h v úseku s povolenou sedmdesátkou.
Nulovou toleranci policisté uplatnili také vůči řidičům pod vlivem omamných a psychotropních látek. Orientační testy byly pozitivní u čtyř řidičů. Všichni se na místě přiznali k užití zakázaných látek před jízdou. Jejich jednání bude řešit příslušný správní orgán.
Z dalších zjištěných přestupků stojí za zmínku jedno nebezpečné předjíždění přes zákaz, které policisté vyřešili pokutou ve výši 5 500 korun, jeden řidič používající za jízdy mobilní telefon a také jedno vozidlo s propadlou technickou prohlídkou.
Podobně zaměřené dopravněbezpečnostní akce budou nejen na Náchodsku pokračovat i v následujících dnech a týdnech. Cílem policistů je zvýšit bezpečnost na silnicích, předcházet dopravním nehodám a důsledně postihovat řidiče, kteří svým jednáním ohrožují ostatní účastníky silničního provozu.
por. Karolína Hynková
20.7.2026