Velitelé policie zajišťují jednotné velení při mimořádných událostech ve všech krajích
Rozsáhlý požár, pátrací akce nebo závažná dopravní nehoda vyžadují rychlé rozhodování a jasně nastavené velení. Ve všech krajích České republiky proto nepřetržitě působí 23 hlídek velitelů policie, jejichž službu zajišťuje 303 policistů. Na řízení složitých zásahů se připravují v jednotném kurzu založeném především na praktickém výcviku a řešení modelových situací.
Od 1. ledna 2026 je systém velitelů policie zaveden na všech krajských ředitelstvích policie a také na Inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Praha–Ruzyně. Velitel policie nejprve vyhodnotí situaci na místě, a pokud to její charakter vyžaduje, převezme řízení nasazených policejních sil a prostředků. Stanovuje priority, rozděluje úkoly jednotlivým hlídkám, přijímá potřebná opatření a zajišťuje předávání informací mezi místem zásahu a operačním střediskem. Postup policie současně koordinuje s veliteli nebo vedoucími ostatních složek integrovaného záchranného systému.
Velitelé policie vyjíždějí například k rozsáhlým požárům, pátracím akcím, nálezům munice, závažným dopravním nehodám nebo zásahům proti aktivnímu útočníkovi. Za prvních šest měsíců letošního roku vyjeli k 1550 případům. V roce 2025 byli velitelé policie v tehdy zapojených útvarech vysláni přibližně k 3 000 událostem. V dalších stovkách případů situaci vyhodnotili, aniž bylo nutné velení přebírat. Událost například skončila ještě před jejich příjezdem nebo se nacházela ve fázi, kdy by změna vedení zásahu nebyla účelná.
Pro policisty zařazené do této funkce je určen čtyřdenní vstupní kurz, jehož gestorem je Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky. Výuka se zaměřuje na řízení policejních sil, vedení dokumentace a spolupráci složek integrovaného záchranného systému. Zabývá se také činností Pyrotechnické služby, pátracími akcemi, bezpečnostními opatřeními při demonstracích a dalších hromadných akcích, komunikací s médii, využíváním bezpilotních prostředků i taktickými postupy při zásahu proti aktivnímu útočníkovi. Zásadní část kurzu tvoří praktický výcvik, při kterém si policisté v modelových situacích procvičují rozhodování pod časovým tlakem, vyhodnocování informací, stanovování priorit a koordinaci většího počtu zasahujících hlídek.
Na odborné přípravě se podílejí zkušení velitelé policie, instruktoři služební přípravy Pohotovostní motorizované jednotky Praha, příslušníci Pyrotechnické služby a specialisté z útvarů Policejního prezidia České republiky a krajských ředitelství policie. Policie dosud uskutečnila 10 kurzů, které absolvovalo 209 policistů. Výcviku se zúčastnili také příslušníci pohotovostní motorizované jednotky v Bratislavě, kde slovenská policie obdobný systém zavádí.
Pro instruktory služební přípravy z celé České republiky se uskutečnilo také instruktážně-metodické zaměstnání, jehož cílem bylo propojit vstupní kurz s navazujícím výcvikem na jednotlivých útvarech a sjednotit další odbornou přípravu. Vzdělávání velitelů policie absolvováním základního kurzu nekončí. Policisté pokračují v pravidelném výcviku, který reaguje na nové bezpečnostní výzvy, změny v taktice i zkušenosti z reálných zásahů. Systém vychází z modelu, který Policie České republiky začala v roce 2014 ověřovat u Pohotovostní motorizované jednotky v Praze. Jeho rozšíření do všech krajů sjednotilo způsob řízení policejních sil při mimořádných událostech v celé republice.
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí Policejního prezidia ČR
23. července 2026