Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Velikonoční svátky byly klidné

V Olomouckém kraji jsme přes víkend zkontrolovali přes 4 tisíce vozidel. 

Jak jsme dopředu avizovali, v průběhu Velikonoc jsme se zaměřili na řidiče. Kontrolovali jsme, jestli neřídí pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo jestli dodržují předepsanou rychlost. Řadě z nich jsme udělili pokutu právě za překročení rychlosti. Bohužel jsme přistihli i několik řidičů pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Od pátku do pondělí jsme v Olomouckém kraji šetřili 39 dopravních nehod, což bylo o 3 více než v loňském roce. Při nehodách bylo zraněno 15 osob, všechny lehce. Nikdo při nehodě nezemřel.

Od 3. do 6. dubna 2026 jsme v Olomouckém kraji zkontrolovali 4220 vozidel. Přitom jsme zjistili 525 dopravních přestupků a na pokutách jsme vybrali 432 tisíc korun. Maximální povolenou rychlost překročilo 131 motoristů. V 92 případech jsme řešili špatný technický stav vozidel, 21 řidičů jelo po dálnici bez zaplacené dálniční známky a 8 jich při jízdě nepoužilo bezpečnostní pás. Za volantem jsme přistihli 6 řidičů pod vlivem alkoholu a 10 pod vlivem jiné návykové látky. Při kontrole jsme narazili i na 14 řidičů, kteří neměli uhrazené pokuty za dřívější dopravní přestupky a na místě jsme od nich vybrali bezmála 40 tisíc korun.  

Statistika počtu dopravních nehod o Velikonočních svátcích v roce 2025 a 2026:

Olomoucký kraj

den

18. – 21. 4. 2025

počet dopravních nehod

(TZ – těžce zraněných)

(LZ – lehce zraněných)

3. – 6. 4. 2026

počet dopravních nehod

 (TZ – těžce zraněných)

(LZ – lehce zraněných)

Velký pátek

6 (1xLZ)

8 (3xLZ)

Bílá sobota

6 (1xLZ)

9 (3xLZ)

Boží hod velikonoční

15 (1xTZ, 6xLZ)

13 (5xLZ)

Velikonoční pondělí

9 (3xLZ)

9 (4xLZ)

CELKEM

36 (1xTZ, 11xLZ)

39 (15xLZ)

por. Mgr. Libor Hejtman
7. dubna 2026

