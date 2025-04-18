Velikonoční svátky byly klidné
V Olomouckém kraji jsme přes víkend zkontrolovali přes 4 tisíce vozidel.
Jak jsme dopředu avizovali, v průběhu Velikonoc jsme se zaměřili na řidiče. Kontrolovali jsme, jestli neřídí pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo jestli dodržují předepsanou rychlost. Řadě z nich jsme udělili pokutu právě za překročení rychlosti. Bohužel jsme přistihli i několik řidičů pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Od pátku do pondělí jsme v Olomouckém kraji šetřili 39 dopravních nehod, což bylo o 3 více než v loňském roce. Při nehodách bylo zraněno 15 osob, všechny lehce. Nikdo při nehodě nezemřel.
Od 3. do 6. dubna 2026 jsme v Olomouckém kraji zkontrolovali 4220 vozidel. Přitom jsme zjistili 525 dopravních přestupků a na pokutách jsme vybrali 432 tisíc korun. Maximální povolenou rychlost překročilo 131 motoristů. V 92 případech jsme řešili špatný technický stav vozidel, 21 řidičů jelo po dálnici bez zaplacené dálniční známky a 8 jich při jízdě nepoužilo bezpečnostní pás. Za volantem jsme přistihli 6 řidičů pod vlivem alkoholu a 10 pod vlivem jiné návykové látky. Při kontrole jsme narazili i na 14 řidičů, kteří neměli uhrazené pokuty za dřívější dopravní přestupky a na místě jsme od nich vybrali bezmála 40 tisíc korun.
Statistika počtu dopravních nehod o Velikonočních svátcích v roce 2025 a 2026:
Olomoucký kraj
den
18. – 21. 4. 2025
počet dopravních nehod
(TZ – těžce zraněných)
(LZ – lehce zraněných)
3. – 6. 4. 2026
počet dopravních nehod
(TZ – těžce zraněných)
(LZ – lehce zraněných)
Velký pátek
6 (1xLZ)
8 (3xLZ)
Bílá sobota
6 (1xLZ)
9 (3xLZ)
Boží hod velikonoční
15 (1xTZ, 6xLZ)
13 (5xLZ)
Velikonoční pondělí
9 (3xLZ)
9 (4xLZ)
CELKEM
36 (1xTZ, 11xLZ)
39 (15xLZ)
por. Mgr. Libor Hejtman
7. dubna 2026