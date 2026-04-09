Velikonoční pomlázka za volantem

Policisté během velikonočních svátků intenzivně kontrolovali řidiče v celém Libereckém kraji. 

Od 2. do 6. dubna probíhala celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, při které se krajští policisté zaměřili zejména na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, způsob jízdy v jízdních pruzích, zákaz řízení pod vlivem návykových látek, používání bezpečnostních pásů a technický stav vozidel.

„Celkem jsme zkontrolovali 638 vozidel. U více než 200 řidičů jsme zjistili přestupky a jeden řidič se dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedl zástupce vedoucího kpt. Ing. Jan Frieser, MBA.

Hlavní výsledky akce

  • 105 řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost.
  • 32 řidičů nebylo připoutáno bezpečnostním pásem.
  • 30 vozidel nesplňovalo předepsaný technický stav.
  • 10 řidičů používalo během jízdy mobilní telefon.
  • 36 řidičů jelo po dálnici bez platné dálniční známky.

Pokutám neunikli ani chodci a cyklisté, kteří jsou rovněž účastníky silničního provozu. Policisté dále řešili jednotlivé případy nedání přednosti, nesprávného předjíždění či dalších pochybení ve způsobu jízdy.

Během akce byli vypátráni také tři řidiči evidovaní v systému CEPAN, kteří měli neuhrazené závazky vůči Celní správě.

Celkem policisté uložili pokuty v hodnotě 462 000 Kč, přičemž více než polovina částky připadá na porušení nejvyšší povolené rychlosti.

Preventivní část akce

Součástí akce byla i prevence. Policistky z tiskového oddělení společně se zástupci BESIPu odměňovali řidiče, kteří měli vše v pořádku. Ti obdrželi nealkoholické nápoje, jednorázové alkotestery, informační letáčky o rizicích v dopravě a symbolickou velikonoční pomlázku.

9. dubna 2026
nprap. Bc. Markéta Razáková

