Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Velikonoční pomlázka za volantem
Policisté během velikonočních svátků intenzivně kontrolovali řidiče v celém Libereckém kraji.
Od 2. do 6. dubna probíhala celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, při které se krajští policisté zaměřili zejména na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, způsob jízdy v jízdních pruzích, zákaz řízení pod vlivem návykových látek, používání bezpečnostních pásů a technický stav vozidel.
„Celkem jsme zkontrolovali 638 vozidel. U více než 200 řidičů jsme zjistili přestupky a jeden řidič se dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedl zástupce vedoucího kpt. Ing. Jan Frieser, MBA.
Hlavní výsledky akce
- 105 řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost.
- 32 řidičů nebylo připoutáno bezpečnostním pásem.
- 30 vozidel nesplňovalo předepsaný technický stav.
- 10 řidičů používalo během jízdy mobilní telefon.
- 36 řidičů jelo po dálnici bez platné dálniční známky.
Pokutám neunikli ani chodci a cyklisté, kteří jsou rovněž účastníky silničního provozu. Policisté dále řešili jednotlivé případy nedání přednosti, nesprávného předjíždění či dalších pochybení ve způsobu jízdy.
Během akce byli vypátráni také tři řidiči evidovaní v systému CEPAN, kteří měli neuhrazené závazky vůči Celní správě.
Celkem policisté uložili pokuty v hodnotě 462 000 Kč, přičemž více než polovina částky připadá na porušení nejvyšší povolené rychlosti.
Preventivní část akce
Součástí akce byla i prevence. Policistky z tiskového oddělení společně se zástupci BESIPu odměňovali řidiče, kteří měli vše v pořádku. Ti obdrželi nealkoholické nápoje, jednorázové alkotestery, informační letáčky o rizicích v dopravě a symbolickou velikonoční pomlázku.
9. dubna 2026
nprap. Bc. Markéta Razáková