Velikonoce pohledem policie

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté během akce zkontrolovali téměř 2 300 vozidel.

Ve dnech 18. až 21. dubna 2025 proběhla na silnicích v Karlovarském kraji v rámci Velikonoc celorepubliková dopravně bezpečnostní akce. Ta byla zaměřena na dodržování předpisů zákona o silničním provozu. Například policisté kontrolovali dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, telefonování za jízdy, technický stav vozidel apod.

Do akce bylo nasazeno v průběhu velikonočního prodlouženého víkendu 120 policistů z dopravní a pořádkové policie, kteří zkontrolovali téměř 2 300 vozidel a zjistili 298 dopravních přestupků.

Nejčastějšími prohřešky řidičů byl nevyhovující technický stav vozidel (159), porušení rychlosti (66), nepoužití bezpečnostních pásů a zádržných systémů (17), držení hovorového zařízení (6) nebo nedání přednosti (4). Policisté zjistili také dva řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem drog a jednoho řidiče pod vlivem alkoholu. Další dva řidiči řídili svá vozidla bez řidičského oprávnění a tři řidiči se dopustili přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť usedli za volant i přesto, že měli správním orgánem vysloven zákaz řízení motorových vozidel.

Od Velkého pátku do Velikonočního pondělí došlo na silnicích v Karlovarském kraji ke čtyřem desítkám dopravních nehod. Většina z nich se obešla bez zranění nebo došlo k lehkému zranění. Bohužel jedna dopravní nehoda na Karlovarsku si vyžádala těžké zranění motorkáře, který byl letecky transportován do nemocnice. Dále došlo v sobotu 19. dubna letošního roku ve večerních hodinách v Chodově k dopravní nehodě pod vlivem alkoholu. Pětačtyřicetiletý řidič řídil osobní vozidlo značky Škoda po požití alkoholu a při vyjíždění z řady zaparkovaných vozidel neodhadl místo za sebou a narazil do za ním zaparkovaného vozidla. Poté pokračoval v jízdě, opakovaně nezvládl řízení a narazil postupně do dalších pěti zaparkovaných vozidel. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 190 000 Kč. Řidič se poté podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol, která vyšla pozitivní, a to s nejvyšším výsledkem 2,42 promile. Následně byl vyzván k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve, kterému se podrobil. Případ je nadále v šetření policistů.

Mimo vyhlášenou dopravně bezpečnostní akci policisté během prodlouženého velikonočního víkendu zjistili ještě další tři řidiče pod vlivem alkoholu, dva řidiče pod vlivem drog, tři řidiče v zákazu řízení a dva řidiče pod vlivem drog i v zákazu řízení.

Další dva řidiči v průběhu víkendu přišli o řidičský průkaz z důvodu porušení rychlosti. V sobotu 19. dubna letošního roku řídil pětačtyřicetiletý řidič osobní vozidlo značky Volkswagen po silnici I/6 z Karlových Varů na Prahu. Policisté mu naměřili rychlost 177 km/h v místě, kde je nejvyšší povolená rychlost 90 km/h. O Velikonočním pondělí pospíchal na pomlázku čtyřiatřicetiletý řidič osobního vozidla Seat v obci Vřesová na Sokolovsku a prohnal se kolem policistů rychlostí 115 km/h v místě, kde je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h. Oběma řidičům policisté na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Dále s nimi sepsali oznámení o přestupku, které bude předáno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Dopravně bezpečnostní akce v Karlovarském kraji budou i nadále pokračovat.

mjr. Mgr. Kateřina Pešková

23. 4. 2025

