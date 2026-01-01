Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Velikonoce obezřetně a s rozumem!
Bezpečnost během velikonočních svátků je naší společnou prioritou.
Ústečtí policisté o velikonočních svátcích ve zvýšených počtech preventivně dohlédnou na veřejný pořádek a bezpečnost v ulicích i na silnicích v rámci Ústeckého kraje, kdy stejně jako v minulých letech jsou i v roce letošním nachystána adekvátní bezpečnostní opatření.
Již na „Zelený“ čtvrtek se policisté zapojí do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce s názvem „VELIKONOCE". Tato akce bude pokračovat také na „Velký" pátek a „Velikonoční" pondělí. Cílem je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s cílem snížení následků dopravních nehod a ovlivnění nekázně účastníků silničního provozu.
O velikonočních svátcích lidé více popíjejí alkohol a bohužel se stává, že poté usednout i za volant motorového vozidla. Hlídky se v průběhu akce zaměří především na kontrolu toho, zda řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, kontrolu dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržních systémů při přepravě dětí. Policisté budou také kontrolovat, zda řidiči nedrží v ruce telefonní přístroj a zda jejich automobily jsou ve vyhovujícím technickém stavu. Nelze opomenout pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech.
Součástí opatření bude mimo jiné zvýšený dohled nad objekty s náboženskou tematikou, jako jsou modlitebny, památníky, kulturní centra a další zařízení. Policisté se zároveň zaměří na tzv. „měkké cíle“, tedy místa s vyšší koncentrací osob, a na další vytipované objekty strategického významu, včetně prvků kritické infrastruktury.
Občané se mohou zároveň setkat s policisty vybavenými balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. Toto opatření souvisí se zvýšeným bezpečnostním dohledem v rámci vyhlášeného stupně ohrožení terorismem „B“ a jeho cílem je preventivně posílit ochranu obyvatel a vytipovaných míst.
Velikonoce jsou z pohledu bezpečnosti na silnicích jedním z nejrizikovějších období i z důvodu, že lidé často cestují za příbuznými na větší vzdálenosti. Svátky jsou vždy spojené se zvýšeným provozem na našich silnicích a s tzv. „svátečními“ řidiči. Dbejte proto zvýšené opatrnosti během svých cest, vzájemné ohleduplnosti a tolerance. Nepřeceňujte své síly a buďte předvídaví.
Zároveň v tomto období i s ohledem na teplejší počasí předpokládáme, že na silnice vyrazí motorkáři, a ani ti proto nezůstanou stranou zájmu policistů.
Všem účastníkům silničního provozu přejeme šťastnou cestu za svými blízkými a bezpečný návrat do svých domovů.
A nezapomínejme na to, že prevence byla, je a bude jediným účinným nástrojem pro naše bezpečí!
Ústí nad Labem, 2. dubna 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje