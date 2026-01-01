Velikonoce na silnicích pohledem karlovarské policie
Policisté během akce zkontrolovali přes 3 000 vozidel.
Ve dnech 2. až 6. dubna 2026 proběhla na silnicích v Karlovarském kraji v rámci Velikonoc celorepubliková dopravně bezpečnostní akce. Ta byla zaměřena na dodržování předpisů zákona o silničním provozu. Například policisté kontrolovali dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, telefonování za jízdy nebo technický stav vozidel.
Do akce bylo nasazeno v průběhu velikonočního prodlouženého víkendu 180 policistů z dopravní a pořádkové policie, kteří zkontrolovali přes 3 000 vozidel a zjistili 495 přestupků.
Nejčastějšími prohřešky řidičů byl nevyhovující technický stav vozidel (205), porušení rychlosti (115), nepoužití bezpečnostních pásů a zádržných systémů (25), držení hovorového zařízení (7) nebo nedání přednosti (2). Policisté na Velikonoční pondělí zastavili také devětačtyřicetiletého řidiče osobního vozidla, který na silnici I/21 u Staré Vody omezoval plynulost provozu bezdůvodně pomalou jízdou. Za tento přestupek mu byl uložena pokuta příkazem na místě. Policisté zjistili také čtyři řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem drog a tři řidiče pod vlivem alkoholu. Další dva řidiči řídili svá vozidla bez řidičského oprávnění a dva řidiči se dopustili přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť usedli za volant i přesto, že měli správním orgánem nebo soudem vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Mimo vyhlášenou dopravně bezpečnostní akci policisté během prodlouženého velikonočního víkendu zjistili ještě dalších sedm řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu a jednoho řidiče pod vlivem drog. Všichni jsou nyní podezřelí ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky. Navíc i další tři řidiči usedli za volant i přesto, že byli v zákazu řízení. Ti jsou podezřelí ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Dva řidiči a jedna řidička v průběhu víkendu přišli o řidičský průkaz z důvodu porušení rychlosti. V pátek 3. dubna krátce před polednem zastavili dopravní policisté z Oddělení silničního dohledu Odobru služby dopravní policie šestačtyřicetiletého řidiče vozidla Audi, který jel po silnici I/21 ve směru od Chebu na Mariánské Lázně rychlostí 146 km/h v místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h. O necelé dvě hodiny později policisté zastavili dalšího řidiče, tentokrát dvaašedesátiletého řidiče vozidla BMW, který jel na stejné komunikaci u Staré Vody rychlostí 171 km/h. Na Velikonoční pondělí, dne 6. dubna, sokolovští dopravní policisté zastavili sedmačtyřicetiletou řidičku osobního vozidla Škoda, která v obci Vřesová jela rychlostí 95 km/h v místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h. Všem řidičům policisté na místě zadrželi řidičský průkaz a přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání.
Od čtvrtka 2. dubna do Velikonočního pondělí 6. dubna došlo na silnicích v Karlovarském kraji k pěti desítkám dopravních nehod. Většina z nich se obešla bez zranění nebo došlo k lehkému zranění. Jedna dopravní nehoda na Sokolovsku, konkrétně u Nového Sedla, si vyžádala vážnější zranění řidiče, který byl letecky transportován do nemocnice. Jednašedesátiletý řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, nezvládl řízení, dostal smyk a narazil s vozidlem do stromu. Policisté s ním provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla s negativním výsledkem. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou v šetření dopravních policistů. K dopravní nehodě pod vlivem alkoholu a drog došlo v pondělí 6. dubna kolem 16. hodiny v Karlových Varech. Dvaatřicetiletý řidič zde řídil osobní vozidlo Seat, kdy couval do jednosměrné komunikace a narazil do vozidla Honda čtyřiapadesátileté řidičky, které před nárazem zastavila. Policisté s řidičem provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,65 promile. Pozitivní vyšel i provedený test na přítomnost návykových látek, a to na pervitin. Navíc policisté provedenou lustrací v evidencích zjistili, že řidič má platnou blokaci řidičského oprávnění. Řidiči byla na místě zakázána další jízda. Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ je nadále v šetření policistů.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
7. 4. 2026