Velikonoce na silnicích
Policisté Krajského ředitelství policie Zlínského kraje byli během velikonočních svátků ve zvýšené míře v terénu a kontrolovali dodržování pravidel silničního provozu.
Přestože se v uplynulých týdnech objevilo několik případů řidičů s vysokými hodnotami alkoholu v dechu, velikonoční kontroly ukázaly, že většina řidičů se chovala zodpovědně.
V průběhu velikonočních svátků byli policisté ve zvýšené míře v terénu. Kontrolovali zejména rychlost jízdy, technický stav vozidel, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a také to, zda řidiči neusedají za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Do akce bylo nasazeno 199 policistů, kteří během svátečních dnů zkontrolovali 2966 vozidel. Celkem zjistili 526 dopravních přestupků. Nejčastěji šlo o překročení rychlosti a nevyhovující technický stav vozidla. Policisté se setkali také s případy držení telefonu za jízdy nebo nepoužití bezpečnostních pásů.
Pozitivní zprávou je, že ačkoliv se v posledních týdnech objevilo několik řidičů s rekordními hodnotami alkoholu v dechu, velikonoční kontroly tento trend nepotvrdily. Policisté zjistili pouze 13 řidičů pod vlivem alkoholu a dva pod vlivem jiné návykové látky.
Velikonoční výsledky tak ukazují, že většina řidičů v našem kraji přistupuje k jízdě zodpovědně a ohleduplně. Přestože se občas objeví jednotlivci, kteří pravidla hrubě poruší, celkové chování řidičů během svátků potvrzuje, že bezpečnost na silnicích není jen věcí policie, ale i většiny slušných a ukázněných účastníků provozu.
7. dubna 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková