Vedoucí stavební skupiny

KŘP Jihomoravského kraje – oddělení správy nemovitého majetku, skupina stavební - místo výkonu práce Brno - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, zkušební doba 8 měsíců
  • pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod.
  • předpokládané datum nástupu:1.7.2026 nebo dle dohody

Charakteristika pracovního místa:

  • řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců, hodnotí jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky a plní další funkce a povinnosti vedoucího pracovníka stanovené právními předpisy a interními akty řízení,
  • zajišťuje přípravu a zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek v souladu s obecně platnou a interní právní úpravou a ve stanoveném rozsahu zajišťuje zadávání veřejných zakázek,
  • vyhodnocuje efektivnost a účelnost stavebních investic a stavebních oprav,
  • vykonává funkci technického dozoru stavebníka u vybraných stavebních akcí (v případě příslušné autorizace),
  • samostatně provádí kontroly na stavbách se zaměřením na správnost provádění staveb dle schválené projektové dokumentace,
  • plánuje finanční prostředky na svěřených rozpočtových položkách, sleduje stav plnění, vč. návrhů na úpravy plánu,
  • vykonává dozor nad zadáváním projektových a stavebních prací, vyhodnocuje nabídky, spolupráce na tvorbě smluvních vztahů v rámci své působnosti.

Platové podmínky a další benefity

  • vznik pracovního poměru jmenováním se zkušební dobou 8 měsíců,
  • 11. platová třída - platové rozpětí 29 090 Kč až 42 050 Kč dle délky praxe (nař. vl. 341/2017  Sb.),
  • zaručený plat pro 11. platovou třídu je 35 840 Kč (nař. vl. 356/2025Sb.)
  • zvláštní příplatek 2 500 Kč
  • příplatek za vedení v rozmezí od 2 110 do 12 610 Kč,
  • po zapracování možnost osobního příplatku
  • 25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna
  • po 6 měsících pracovního poměru možnost čerpání příspěvků z FKSP (příspěvek na rekreaci, kulturu a sport, příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění do výše osobního limitu)
  • možnost firemní mateřské školky

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání – magisterský nebo bakalářský studijní program (technický směr s praxí ve stavebnictví výhodou),
  • orientace v základních právních předpisech upravujících ekonomickou činnost organizačních složek státu, zejména v oblasti správy nemovitého majetku výhodou,
  • organizační a řídící schopnosti, zkušenosti s vedením kolektivu, dobré komunikační schopnosti, analytické myšlení a schopnost koncepčního řešení problémů, schopnost přizpůsobit se mimořádným situacím,
  • autorizace v oboru pozemní stavby výhodou,
  • znalost programu BUILDpower výhodou,
  • psychologické vyšetření – atestace do řídící funkce absolvované na KŘP JmK,
  • pozitivní morální a charakterové vlastnosti, občanská bezúhonnost, předpoklady pro získání osvědčení dle zákona č. 412/2005 Sb. pro stupeň utajení „Vyhrazené“,
  • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (u osob narozených do 1.12.1971),
  • znalost informačních systémů Policie České republiky, dobrá uživatelská znalost práce s informačním systémem ETŘ – výhodou,
  • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič.

Výhodou

Další informace

  • pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením
  • termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: do 15.6.2026

Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:

  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení,
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • písemný souhlas s provedením psychologického vyšetření,
  • souhlas s nahlédnutím do personálního spisu (u zaměstnanců KŘP JmK).

Písemnou přihlášku a požadované doklady zájemce doručí na adresu: 

Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
k č. j. KRPB-90183/ČJ-2026-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24
popř. k k výše uvedenému č.j. e-mailem: krpb.podatelna@policie.gov.cz

Další informace poskytne: Ing. Michaela Melicharová, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, tel.: 974 622 242.

      

