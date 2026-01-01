Vedoucí stavební skupiny
KŘP Jihomoravského kraje – oddělení správy nemovitého majetku, skupina stavební - místo výkonu práce Brno - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, zkušební doba 8 měsíců
- pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod.
- předpokládané datum nástupu:1.7.2026 nebo dle dohody
Charakteristika pracovního místa:
- řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců, hodnotí jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky a plní další funkce a povinnosti vedoucího pracovníka stanovené právními předpisy a interními akty řízení,
- zajišťuje přípravu a zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek v souladu s obecně platnou a interní právní úpravou a ve stanoveném rozsahu zajišťuje zadávání veřejných zakázek,
- vyhodnocuje efektivnost a účelnost stavebních investic a stavebních oprav,
- vykonává funkci technického dozoru stavebníka u vybraných stavebních akcí (v případě příslušné autorizace),
- samostatně provádí kontroly na stavbách se zaměřením na správnost provádění staveb dle schválené projektové dokumentace,
- plánuje finanční prostředky na svěřených rozpočtových položkách, sleduje stav plnění, vč. návrhů na úpravy plánu,
- vykonává dozor nad zadáváním projektových a stavebních prací, vyhodnocuje nabídky, spolupráce na tvorbě smluvních vztahů v rámci své působnosti.
Platové podmínky a další benefity
- vznik pracovního poměru jmenováním se zkušební dobou 8 měsíců,
- 11. platová třída - platové rozpětí 29 090 Kč až 42 050 Kč dle délky praxe (nař. vl. 341/2017 Sb.),
- zaručený plat pro 11. platovou třídu je 35 840 Kč (nař. vl. 356/2025Sb.)
- zvláštní příplatek 2 500 Kč
- příplatek za vedení v rozmezí od 2 110 do 12 610 Kč,
- po zapracování možnost osobního příplatku
- 25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna
- po 6 měsících pracovního poměru možnost čerpání příspěvků z FKSP (příspěvek na rekreaci, kulturu a sport, příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění do výše osobního limitu)
- možnost firemní mateřské školky
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání – magisterský nebo bakalářský studijní program (technický směr s praxí ve stavebnictví výhodou),
- orientace v základních právních předpisech upravujících ekonomickou činnost organizačních složek státu, zejména v oblasti správy nemovitého majetku výhodou,
- organizační a řídící schopnosti, zkušenosti s vedením kolektivu, dobré komunikační schopnosti, analytické myšlení a schopnost koncepčního řešení problémů, schopnost přizpůsobit se mimořádným situacím,
- autorizace v oboru pozemní stavby výhodou,
- znalost programu BUILDpower výhodou,
- psychologické vyšetření – atestace do řídící funkce absolvované na KŘP JmK,
- pozitivní morální a charakterové vlastnosti, občanská bezúhonnost, předpoklady pro získání osvědčení dle zákona č. 412/2005 Sb. pro stupeň utajení „Vyhrazené“,
- lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (u osob narozených do 1.12.1971),
- znalost informačních systémů Policie České republiky, dobrá uživatelská znalost práce s informačním systémem ETŘ – výhodou,
- řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič.
Výhodou
Další informace
- pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením
- termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: do 15.6.2026
Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:
- motivační dopis,
- strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení,
- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- písemný souhlas s provedením psychologického vyšetření,
- souhlas s nahlédnutím do personálního spisu (u zaměstnanců KŘP JmK).
Písemnou přihlášku a požadované doklady zájemce doručí na adresu:
Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
k č. j. KRPB-90183/ČJ-2026-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24
popř. k k výše uvedenému č.j. e-mailem: krpb.podatelna@policie.gov.cz
Další informace poskytne: Ing. Michaela Melicharová, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, tel.: 974 622 242.