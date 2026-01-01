Policie České republiky  

Vedoucí skupiny stavební

KŘP Jihomoravského kraje, oddělení správy nemovitého majetku, stavební skupina - pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24
  • vznik pracovního poměru jmenováním se zkušební dobou 6 měsíců
  • pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod.
  • předpokládané datum nástupu:  1.4.2026 nebo podle dohody

Charakteristika pracovního místa:

  • řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců, hodnotí jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky a plní další funkce a povinnosti vedoucího pracovníka stanovené právními předpisy a interními akty řízení
  • zajišťuje přípravu a zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek v souladu s obecně platnou a interní právní úpravou a ve stanoveném rozsahu zajišťuje zadávání veřejných zakázek
  • vyhodnocuje efektivnost a účelnost stavebních investic a stavebních oprav
  • vykonává funkci technického dozoru stavebníka u vybraných stavebních akcí (v případě příslušné autorizace)
  • samostatně provádí kontroly na stavbách se zaměřením na správnost provádění staveb dle schválené projektové dokumentace
  • plánuje finanční prostředky na svěřených rozpočtových položkách, sleduje stav plnění, včetně návrhů na úpravy plánu
  • vykonává dozor nad zadáváním projektových a stavebních prací, vyhodnocuje nabídky, spolupracuje na tvorbě smluvních vztahů v rámci své působnosti

Platové podmínky a další benefity

  • 11. platová třída - platové rozpětí 26 680 Kč až 38 570 Kč podle délky praxe (nař. vl. 341/2017  Sb.)
  • příplatek za vedení v rozmezí od 1 930 do 11 570 Kč Kč
  • zvláštní příplatek 2 500 Kč
  • po zapracování možnost osobního příplatku
  • 25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna
  • po 6 měsících pracovního poměru možnost čerpání příspěvků z FKSP (příspěvek na rekreaci, kulturu a sport, příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění do výše osobního limitu)
  • možnost firemní mateřské školky

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání – magisterský nebo bakalářský studijní program (technický směr s praxí ve stavebnictví výhodou)
  • orientace v základních právních předpisech upravujících ekonomickou činnost organizačních složek státu, zejména v oblasti správy nemovitého majetku výhodou
  • organizační a řídící schopnosti, zkušenosti s vedením kolektivu, dobré komunikační schopnosti, analytické myšlení a schopnost koncepčního řešení problémů, schopnost přizpůsobit se mimořádným situacím
  • psychologické vyšetření – atestace do řídící funkce absolvované na KŘP JmK
  • pozitivní morální a charakterové vlastnosti, občanská bezúhonnost, předpoklady pro získání osvědčení dle zákona č. 412/2005 Sb. pro stupeň utajení „Vyhrazené“
  • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (u osob narozených do 1.12.1971)
  • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič

Výhodou

  • autorizace v oboru pozemní stavby
  • znalost programu BUILDpower
  • znalost informačních systémů Policie České republiky, dobrá uživatelská znalost práce s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením
  • termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: do 18.3.2026

Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:

  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • písemný souhlas s provedením psychologického vyšetření
  • souhlas s nahlédnutím do personálního spisu (u zaměstnanců KŘP JmK)

Písemnou přihlášku a požadované doklady zájemce doručí na adresu: 

Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
k č. j. KRPB-33457/ČJ-2026-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24

popř. k k výše uvedenému č.j. e-mailem: krpb.podatelna@policie.gov.cz

Další informace poskytne: Ing. Michaela Melicharová, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, tel.: 974 622 242.

    

