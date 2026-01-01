Vedoucí skupiny stavební
KŘP Jihomoravského kraje, oddělení správy nemovitého majetku, stavební skupina - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Brno, Kounicova 24
- vznik pracovního poměru jmenováním se zkušební dobou 6 měsíců
- pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod.
- předpokládané datum nástupu: 1.4.2026 nebo podle dohody
Charakteristika pracovního místa:
- řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců, hodnotí jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky a plní další funkce a povinnosti vedoucího pracovníka stanovené právními předpisy a interními akty řízení
- zajišťuje přípravu a zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek v souladu s obecně platnou a interní právní úpravou a ve stanoveném rozsahu zajišťuje zadávání veřejných zakázek
- vyhodnocuje efektivnost a účelnost stavebních investic a stavebních oprav
- vykonává funkci technického dozoru stavebníka u vybraných stavebních akcí (v případě příslušné autorizace)
- samostatně provádí kontroly na stavbách se zaměřením na správnost provádění staveb dle schválené projektové dokumentace
- plánuje finanční prostředky na svěřených rozpočtových položkách, sleduje stav plnění, včetně návrhů na úpravy plánu
- vykonává dozor nad zadáváním projektových a stavebních prací, vyhodnocuje nabídky, spolupracuje na tvorbě smluvních vztahů v rámci své působnosti
Platové podmínky a další benefity
- 11. platová třída - platové rozpětí 26 680 Kč až 38 570 Kč podle délky praxe (nař. vl. 341/2017 Sb.)
- příplatek za vedení v rozmezí od 1 930 do 11 570 Kč Kč
- zvláštní příplatek 2 500 Kč
- po zapracování možnost osobního příplatku
- 25 dnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna
- po 6 měsících pracovního poměru možnost čerpání příspěvků z FKSP (příspěvek na rekreaci, kulturu a sport, příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění do výše osobního limitu)
- možnost firemní mateřské školky
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání – magisterský nebo bakalářský studijní program (technický směr s praxí ve stavebnictví výhodou)
- orientace v základních právních předpisech upravujících ekonomickou činnost organizačních složek státu, zejména v oblasti správy nemovitého majetku výhodou
- organizační a řídící schopnosti, zkušenosti s vedením kolektivu, dobré komunikační schopnosti, analytické myšlení a schopnost koncepčního řešení problémů, schopnost přizpůsobit se mimořádným situacím
- psychologické vyšetření – atestace do řídící funkce absolvované na KŘP JmK
- pozitivní morální a charakterové vlastnosti, občanská bezúhonnost, předpoklady pro získání osvědčení dle zákona č. 412/2005 Sb. pro stupeň utajení „Vyhrazené“
- lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (u osob narozených do 1.12.1971)
- řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
Výhodou
- autorizace v oboru pozemní stavby
- znalost programu BUILDpower
- znalost informačních systémů Policie České republiky, dobrá uživatelská znalost práce s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pracovní místo bude obsazeno výběrovým řízením
- termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení: do 18.3.2026
Zájemce k přihlášce do výběrového řízení přiloží:
- motivační dopis,
- strukturovaný životopis zaměřený zejména na splnění základních předpokladů pro obsazení pracovního místa, předchozí průběh zaměstnání, současné pracovní zařazení
- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- písemný souhlas s provedením psychologického vyšetření
- souhlas s nahlédnutím do personálního spisu (u zaměstnanců KŘP JmK)
Písemnou přihlášku a požadované doklady zájemce doručí na adresu:
Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
k č. j. KRPB-33457/ČJ-2026-0600OP
611 32 Brno, Kounicova 24
popř. k k výše uvedenému č.j. e-mailem: krpb.podatelna@policie.gov.cz
Další informace poskytne: Ing. Michaela Melicharová, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, tel.: 974 622 242.