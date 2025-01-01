Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Vedoucí obvodního oddělení poděkoval chlapcům za jejich přístup
Okamžitá reakce mladíka z Ostravy pomohla vrátit kamarádovi odcizené jízdní kolo.
V minulých dnech na linku 158 operační důstojník přijal oznámení od 14letého mladíka, který sdělil, že mu právě někdo odcizil kolo. Uvedl, že stojí na čerpací stanici v Ostravě-Fifejdách, kde s kamarádem chtěli nafouknout pneumatiky u bicyklu, přičemž k nim přišel neznámý muž a kolo odcizil. U obou mladíků byly naprosto pohotové reakce. Poškozený zavolal na tísňovou linku, přičemž jen o rok starší kamarád nasedl na své kolo a pronásledoval pachatele. Odhodlaný kamarád s pomocí nezaváhal ani vteřinu. Při trase natrefil na strážníka městské policie, kterému vše sdělil. Netrvalo dlouho a na ulici Českobratrská pachatele i s odcizeným kolem dojeli. Během okamžiku se na místo dostavili také policisté s poškozeným chlapcem.
Ukázalo se, že jízdní kolo měl odcizit 28letý recidivista. Nejdříve se na místě měl hájit slovy, že mu kluci kolo půjčili, přesto putoval na obvodní oddělení Ostrava-Mariánské Hory. Tam už s policisty spolupracoval a ke krádeži bicyklu se přiznal. Ve zkráceném přípravném řízení bylo muži sděleno podezření ze spáchání trestného činu krádeže, přičemž mu v případě odsouzení hrozí tříletý pobyt za mřížemi.
Policisté od poškozeného chlapce zjistili, že si koupil za své uspořené peníze kolo BMX v hodnotě 5.000 korun tentýž den. Naštěstí díky okamžitému oznámení na tísňovou linku, pohotové reakci jeho kamaráda i strážníka městské policie mu mohlo být kolo vráceno.
Tímto bychom chtěli poděkovat 15letému Davidovi, který je žákem 9. třídy základní školy. Prokázal jak odvahu, tak nasazení kamarádovi Pavlovi pomoci. Každopádně současně je nutností upozornit, abyste nikdy nehazardovali se svým životem a nesnažili se pachatele sami zadržet. Tak, jak to učinili oba mladíci, bylo naprosto v pořádku. Rozdělili si role, jeden to oznámil na linku 158, druhý pronásledoval pachatele, a v tomto případě stálo štěstí na jejich straně. Přítomnost strážníka městské policie pomohla k rychlému zadržení podezřelého.
dne 17. září 2025
por. Bc. Eva Michalíková