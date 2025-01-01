Vedoucí majetkoprávního oddělení
Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, odbor nemovitého majetku - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Nádražní 16, Praha 5 – Smíchov
- pracovní poměr na dobu určitou 1 roku, zkušební doba v délce 4 měsíců, s možností prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
Náplň práce
- řízení a koordinace činnosti majetkoprávního oddělení včetně organizace práce týmu, rozdělovaní úkolů, kontroly jejich plnění a metodického vedení pracovníků
- zajišťování agendy v oblasti správy a převodů majetku organizace vč. nájemních smluv a zápisů o bezúplatném užívání nemovitého majetku
- zajišťování koncepčního přístupu k dislokačním procesům, příprava a posuzování dislokačních návrhů a opatření, koordinace a komunikace s ostatními útvary
- zodpovědnost za agendu věcných břemen, příprava smluv, schvalování a metodické vedení přípravy smluv
- řízení procesu převodu nepotřebného majetku v rámci státu včetně přípravy podkladů, zajištění dodržování zákonných postupů a interních předpisů
- schvalování a dohled nad majetkovými úkony souvisejícími s úpravou smluvních vztahů a evidencí majetku v katastru nemovitostí
- jednání a zastupování organizace před správními úřady v oblasti správy nemovitého majetku
Platové podmínky a další benefity
- 12. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (dle započitatelné praxe)
- zvláštní rizikový příplatek ve výši 2.500,- Kč
- příplatek za vedení
- osobní příplatek dle dosahovaných výsledků
- motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days)
- pro mimopražské možnost bydlení na ubytovnách v Praze – Zbraslav, Řepy nebo Kunratice
Požadujeme
- kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání právního, stavebního nebo ekonomického zaměření
- znalost majetkoprávní legislativy (výhodou je znalost problematiky zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích)
- praxi v oblasti majetkoprávní agendy minimálně 3 roky (ideálně ve veřejné správě nebo samosprávě)
- zkušenosti s vedením týmu výhodou
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilitu, schopnost komunikace, odolnost vůči stresu
- výborné komunikační, vyjednávací a organizační schopnosti
- znalost organizace a činnosti státní správy
- uživatelská znalost MS Office, výhodou znalost informačních systémů (např. SAP, Katastr nemovitostí)
- práce na PC, znalost MS OFFICE
- řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)
- trestní a občanská bezúhonnost
Výhodou
- znalost problematiky zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost informačních systémů PČR, zkušenost se systémem SAP, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- možnost nástupu: ihned, případně dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonu pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu sylvie.geroova@pcr.cz, s předmětem „vedoucí majetkoprávního oddělení“.
Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány.