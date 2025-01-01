Policie České republiky  

Vedoucí majetkoprávního oddělení

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, odbor nemovitého majetku - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Nádražní 16, Praha 5 – Smíchov
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 roku, zkušební doba v délce 4 měsíců, s možností prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou

Náplň práce

  • řízení a koordinace činnosti majetkoprávního oddělení včetně organizace práce týmu, rozdělovaní úkolů, kontroly jejich plnění a metodického vedení pracovníků
  • zajišťování agendy v oblasti správy a převodů majetku organizace vč. nájemních smluv a zápisů o bezúplatném užívání nemovitého majetku
  • zajišťování koncepčního přístupu k dislokačním procesům, příprava a posuzování dislokačních návrhů a opatření, koordinace a komunikace s ostatními útvary
  • zodpovědnost za agendu věcných břemen, příprava smluv, schvalování a metodické vedení přípravy smluv
  • řízení procesu převodu nepotřebného majetku v rámci státu včetně přípravy podkladů, zajištění dodržování zákonných postupů a interních předpisů
  • schvalování a dohled nad majetkovými úkony souvisejícími s úpravou smluvních vztahů a evidencí majetku v katastru nemovitostí
  • jednání a zastupování organizace před správními úřady v oblasti správy nemovitého majetku

Platové podmínky a další benefity

  • 12. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní rizikový příplatek ve výši 2.500,- Kč
  • příplatek za vedení
  • osobní příplatek dle dosahovaných výsledků
  • motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days)
  • pro mimopražské možnost bydlení na ubytovnách v Praze – Zbraslav, Řepy nebo Kunratice

Požadujeme

  • kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání právního, stavebního nebo ekonomického zaměření
  • znalost majetkoprávní legislativy (výhodou je znalost problematiky zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích)
  • praxi v oblasti majetkoprávní agendy minimálně 3 roky (ideálně ve veřejné správě nebo samosprávě)
  • zkušenosti s vedením týmu výhodou
  • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilitu, schopnost komunikace, odolnost vůči stresu
  • výborné komunikační, vyjednávací a organizační schopnosti
  • znalost organizace a činnosti státní správy
  • uživatelská znalost MS Office, výhodou znalost informačních systémů (např. SAP, Katastr nemovitostí)
  • práce na PC, znalost MS OFFICE
  • řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)
  • trestní a občanská bezúhonnost

Výhodou

  • znalost problematiky zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost se systémem SAP, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • možnost nástupu: ihned, případně dle dohody
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonu pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu sylvie.geroova@pcr.cz, s předmětem „vedoucí majetkoprávního oddělení“.

Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány.

