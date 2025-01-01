Vedení ÚDV SKPV na slavnostním vyřazení studentů SENIOR AKADEMIE Muzea Policie ČR
Absolventi tříletého bezpečnostně právního vzdělávacího programu určeného pro seniory převzali z rukou velitele pražské policie své diplomy.
Dne 5. 12. 2025 se ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) SKPV plk. Dalimil Sypták a náměstek ředitele plk. Jan Trnečka účastnili slavnostního vyřazení studentů 3. ročníku SENIOR AKADEMIE Muzea Policie České republiky. Senioři se po dobu tří let vzdělávali v oblasti bezpečnosti a práva a ÚDV SKPV se na této osvětě podílel pořádáním svých přednášek.
V průběhu slavnostního aktu ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy brig. gen. Petr Matějček předal pamětní listy řediteli ÚDV SKPV, náměstkovi ředitele a pracovníkovi ÚDV SKPV Ing. Bc. Josefu Marešovi (pamětní list za něj převzal ředitel) za lektorskou pomoc při organizaci vzdělávacího cyklu.
Vzdělávání seniorů v bezpečnostní oblasti má zásadní význam, neboť jim umožňuje zůstat informovanými a odolnými vůči současným hrozbám.
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař