Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Vedení ÚDV SKPV na slavnostním vyřazení studentů SENIOR AKADEMIE Muzea Policie ČR

Absolventi tříletého bezpečnostně právního vzdělávacího programu určeného pro seniory převzali z rukou velitele pražské policie své diplomy. 

Dne 5. 12. 2025 se ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) SKPV plk. Dalimil Sypták a náměstek ředitele plk. Jan Trnečka účastnili slavnostního vyřazení studentů 3. ročníku SENIOR AKADEMIE Muzea Policie České republiky. Senioři se po dobu tří let vzdělávali v oblasti bezpečnosti a práva a ÚDV SKPV se na této osvětě podílel pořádáním svých přednášek.

1.jpeg 2.jpeg3.jpeg

V průběhu slavnostního aktu ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy brig. gen. Petr Matějček předal pamětní listy řediteli ÚDV SKPV, náměstkovi ředitele a pracovníkovi ÚDV SKPV Ing. Bc. Josefu Marešovi (pamětní list za něj převzal ředitel) za lektorskou pomoc při organizaci vzdělávacího cyklu.

Vzdělávání seniorů v bezpečnostní oblasti má zásadní význam, neboť jim umožňuje zůstat informovanými a odolnými vůči současným hrozbám.

4.jpeg5.jpeg6.jpeg

 kpt. Bc. Iveta Kořínková
    vrchní komisař

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 