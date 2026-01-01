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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Ve Zlíně hoří jedna z budov bývalého areálu Svitu

Škoda bude značně vysoká. 

Ve čtvrtek v 8.25 hodin začalo hořet ve skladu obuvi v 34. budově bývalého obuvnického areálu v centru města. Na místo přijeli hasiči i policisté, kteří společně evakuovali zpočátku asi stovku osob z 9. patra. V průběhu dne velitel zásahu z důvodu bezpečnosti rozhodl o evakuaci dalších budov, které jsou v bezprostřední blízkosti zasažené budovy. Požár se postupně rozšířil na celé patro a rozšiřuje se dál.

Policisté vymezili bezpečný perimetr, kde se mohou pohybovat lidé a zapáskovali okolí budovy, uzavřeli okolní ulice a řídí v místě dopravu. Kromě několika hlídek policistů z obvodního oddělení, pohotovostního a eskortního oddělení a dopravních policistů v místě požáru pracují také kriminalisté, kteří vyslýchají svědky, shromažďují veškeré dostupné informace a společně s vyšetřovateli hasičů budou zjišťovat příčinu vzniku požáru.

Žádáme obyvatele města, aby se, pokud je to možné, nezdržovali v blízkosti požáru, neblokovali dopravu v bývalém obuvnickém areálu a jeho okolí a dbali pokynů policistů i hasičů, kteří na místě pracují. Pokud je to možné, místu se vyhněte. V souvislosti s požárem zároveň doporučujeme obyvatelům nevětrat a nevycházet bezdůvodně z budov. 

9. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

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Požár sklad obuvi

Požár sklad obuvi 

Detailní náhled

Požár budova

Požár budova 

Detailní náhled

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