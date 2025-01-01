Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Ve výpovědích jsou rozdílné informace
Břeclavští dopravní hledají svědky neobvyklé dopravní nehody.
Břeclavští dopravní policisté vyšetřují dopravní nehodu, která se stala ve středu 20. srpna 2025 v 17:30 hodin v Břeclavi na cyklostezce vedoucí podél řeky Dyje, poblíž zimního stadionu. Došlo tam k havárii jedenadvacetileté ženy jedoucí na longboardu. Ta byla tažena na vlečné gumě čtyřicetiletým cyklistou. K nehodě došlo v době, když vedle zmíněné dvojice projížděl šedesátiletý cyklista. Ve výpovědích účastníků k příčině nehody jsou rozdílné informace.
Vyšetřující policisté hledají svědky nehody. Ti se mohou se svými poznatky přihlásit prostřednictví tísňové linky 158. Policie děkuje za spolupráci.
por. Bohumil Malášek, 25. srpna 2025