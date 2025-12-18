Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ve vteřině mobil fuč
Recidivista je za mřížemi.
Příležitost dělá zloděje, to už každý zná. Jinak tomu nebylo ani v případě krádeže mobilního telefonu, ke které došlo v mostecké ulici Velebudická. V tamním areálu obchodního centra šel do akce 33letý muž, který má v protiprávním jednání evidentně zálibu. Uplynuly totiž teprve tři měsíce od jeho propuštění ze čtyřletého vězení. Mostečan v dopoledních hodinách využil nestřeženého okamžiku řidiče, který se zrovna věnoval vykládce zboží z vozidla. Poškozený plnil výdejní boxy, měla to být jen chvilka. Kabinu vozidla bohužel neuzamkl. Krátké nepozornosti využil podezřelý, kterého zlákal vystavený mobilní telefon na palubní desce. Stačilo pár vteřin a řidič uviděl už jenom prázdný držák. Mostečan s elektronikou za 19 tisíc korun samozřejmě utekl neznámo kam. Policisté z obvodního oddělení Most-Zahradní se krádeži zabývali a získané informace ukázaly prstem právě již známého recidivistu. Ten si v posledních letech vyslechl několik rozsudků od Okresního soudu v Mostě i Krajského soudu v Ústí nad Labem. Svobody si moc neužil, protože než policisté tuto krádež řádně prověřili, byl opětovně ubytovaný za mřížemi za jiný majetkový delikt. Tam si od policejního vyšetřovatele převzal sdělení obvinění ze spáchání této krádeže. K probíhajícímu trestu hrozí stíhanému navýšení pobytu za mřížemi až o další tři roky.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
18. prosince 2025