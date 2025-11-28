Policie České republiky  

hl. m. Praha

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Ve Vltavě skončilo jedenáct elektrokoloběžek

Policisté pátrají po dvojici neznámých mužů, kteří v noci naházeli z Čechova mostu do Vltavy celkem 11 elektrokoloběžek. Zpět na břeh je vytáhli poříčáci s novým plavidlem POLKA. 

K události došlo 24. listopadu, kolem půl jedné hodiny ranní, kdy dva neznámí muži postupně vhodili z Čechova mostu do Vltavy celkem jedenáct elektrokoloběžek. Ihned poté odešli neznámo kam. Policisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je celé jejich jednání velmi dobře zachyceno a jelikož se jim je do současné doby nepodařilo vypátrat, tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud podezřelé muže poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejich nalezení, volejte prosím linku 158. 

Druhý den na místě zasahovali policisté z poříčního oddělení, kteří s potapěči a novým plavidlem "POLKA", které je vybavené ramenem pro vytahování předmětů z vody, vylovili elektrokolobězky zpět na břeh. 

Oba muži tímto jednáním způsobili škodu za bezmála dvě stě tisíc korun a jsou podezřelí ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což jim v případě dopadení a odsouzení hrozí až jeden rok za mřížemi.  

por. Richard Hrdina
28. listopadu 2025


 

