Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Ve Stříbře se uskuteční taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému
V úterý 4. srpna 2026 se ve Stříbře v budově Úřadu práce uskuteční taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Žádáme občany, aby po dobu probíhajícího cvičení respektovali pokyny policistů.
Upozorňujeme veřejnost, že dne 4. srpna 2026 v době od 09:00 hodin do 14:00 hodin, bude omezen vstup a volný pohyb veřejnosti v budově Úřadu práce ve Stříbře na adrese Revoluční 1010, a také v její blízkosti. Důvodem je zajištění bezpečnosti osob při organizování taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Žádáme občany, aby po dobu probíhajícího cvičení respektovali pokyny příslušníků Policie České republiky a pokud to není nutné, aby omezili pohyb v blízkém okolí. Zároveň dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu na pozemních komunikacích v okolí místa cvičení, bude zde probíhat zvýšený provoz vozidel složek integrovaného záchranného systému. Z důvodu zajištění bezpečnosti osob i silničního provozu dojde k uzavření ulice U Kaple, a to v úseku od křižovatky s ulicí Ořechová ke křižovatce s ulicí Revoluční.
por. Bc. Iva Vršecká
31. července 2026