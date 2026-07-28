Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ve středu začne opatření LIR
Ve čtvrtek spustí produkce
Mostečtí policisté i letos v souvislosti s festivalem Let It Roll, který se na zrekultivovaném jezeře minulý rok konal poprvé, přijali bezpečnostní opatření. To začne 29. července v odpoledních hodinách. Ukončeno bude v neděli po odjezdu všech účastníků. V první řadě se hlídky zaměří na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v místě konání festivalu, ale i v jeho okolí. Je potřeba sledovat dočasně upravené dopravní značení v okolí Mosteckého jezera. Opatrně by si měli počínat všichni řidiči, kteří se budou pohybovat na silnicích v okolí festivalového areálu, protože v těchto místech lze očekávat zvýšený výskyt chodců. Měli by dodržovat předepsanou rychlost a dbát zvýšené opatrnosti.
Do opatření budou zapojeny desítky policistů z celého územního odboru Most (z obvodních oddělení, hlídkové a dopravní služby, cizinecké policie, kriminalisté), kteří budou dohlížet na bezpečnost a veřejný pořádek. Zvýšený počet hlídek bude i v dalších částech města. Chybět nebudou ani kolegové ze speciální pořádkové jednotky, poříční policie i kynologické služby. Budeme spolupracovat s místními strážníky, celní správou a na místě budou přítomni i kolegové ze sousedního Německa.
V areálu festivalu a jeho okolí se zaměříme na problematiku omamných a psychotropních látek, včetně kontrol řidičů, zda nejsou těmito látkami ovlivněni. Součástí bude i ochrana bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku na samotné vodní ploše jezera.
Budeme se snažit ve spolupráci s pořadatelskou službou minimalizovat případné komplikace, které mohou nastat. Řidiči by měli dbát pokynů policistů a pořadatelů. Vyzýváme zejména k využití parkovišť, která jsou k tomu určená, a je jich několik. Každý účastník festivalu má spolu se zakoupenou vstupenkou určené místo k parkování, kam bude pořadateli při příjezdu nasměrován. Plochy jsou vyčleněny u mosteckého letiště. Jedno z parkovišť je vybudováno v dolní části u areálu festivalu, další dvě jsou v okolí městského hřbitova. Z odlehlejších míst bude pořadateli zřízena kyvadlová doprava.
Všechny příchozí za hudbou důrazně varujeme před krádežemi. Cennosti nenechávejte na očích ve vozidlech ani ve stanech. Batohy a kabelky mějte neustále pod dohledem, zapnuté a nikam je neodkládejte. Jak uniformované hlídky, tak kriminalisté budou stanová městečka procházet, abychom možnost krádeže minimalizovali, přesto je nutné převzít nad svými věcmi odpovědnost.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
28. července 2026