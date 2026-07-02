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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ve Strakonicích zasahoval policejní pyrotechnik

Terénní úpravy odhalily dělostřelecký granát. 

Ve středu 1. července 2026 vyjížděl do ulice V Ráji ve Strakonicích policejní pyrotechnik. Při odstraňování pařezů a úpravě terénu zde pracovník objevil předmět připomínající starou munici. Správně s ním nemanipuloval a vše neprodleně oznámil Policii ČR. Jako první dorazila na místo hlídka policistů z obvodního oddělení Strakonice, která prostor zabezpečila. Přivolaný pyrotechnik následně určil, že se s největší pravděpodobností jedná o dělostřelecký granát z období 2. světové války. Munici bezpečně zajistil a odvezl k odborné likvidaci.

Děkujeme nálezci za zodpovědný přístup. Právě díky tomu, že s předmětem nemanipuloval a vše ihned oznámil policii, mohl být zásah proveden bezpečně.

Jak postupovat při nálezu podezřelého předmětu?
✔️ Nikdy s ním nemanipulujte ani se jej nesnažte přemístit.
✔️ Ustupte do bezpečné vzdálenosti.
✔️ Okamžitě volejte linku 158 nebo 112.
✔️ Pokud je to možné, upozorněte ostatní osoby v okolí, aby se k místu nepřibližovaly.
✔️ Vyčkejte v bezpečné vzdálenosti příjezdu policistů a sdělte jim okolnosti nálezu.

Pamatujte, že i desítky let stará munice může být stále nebezpečná. Správnou reakcí je vždy nález oznámit a přenechat jeho zajištění odborníkům.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
2. července 2026

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