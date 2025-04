Ve správnou dobu na správným místě

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MŘ Ostrava - to byli policisté, kteří pomohli pětiletou Lindušku včas dopravit do rukou záchranářů.

Policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava stáli před křižovatkou ulic Francouzská a Opavská a čekali, až budou mít na semaforu zelenou, aby mohli pokračovat směrem na Martinov, kde měli provádět dohled nad silničním provozem. Jejich směr se však během chvilky změnil. Na okno auta jim zaťukal muž, který působil rozrušeně. Prosil je, zda by mu nemohli pomoci se rychleji dostat do Městské nemocnice Ostrava na dětské oddělení. V autě měl pětiletou dceru, která byla apatická, dostala nějaký záchvat a na nic nereagovala. Potřebovala co nejrychleji lékařkou pomoc a z důvodu silničního provozu požádal policisty o doprovod. Ti nezaváhali ani na vteřinu a muži řekli, aby je následoval. Operačnímu důstojníkovi zahlásili vzniklou situaci a za použití majáku se vydali směr nemocnice. Samotná jízda trvala jen několik málo minut a ještě před příjezdem do nemocničního zařízení na silnici policisté uviděli sanitku. Proto na nic nečekali, zastavili a hned záchranáře seznámili s celou situací. Ti si pětiletou Lindušku převzali a okamžitě ji poskytli nezbytnou péči. Jakmile byla holčička v rukou zdravotníků, tatínek přišel k policistům, podal jim ruku a srdečně poděkoval za jejich ochotu, nasazení a především pomoc při záchraně jeho dcery.

Dle posledních zpráv by měla být holčička v pořádku.

dne 3. dubna 2025

por. Bc. Eva Michalíková

