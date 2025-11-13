Ve službách Frontexu na 2 roky
14 českých policistů je po dobu dvou let na různých místech Evropy, kde pomáhají s ochranou hranic.
Setkání těchto specialistů, které se dnes koná v Praze, je vždy příležitostí ke sdílení informací z operačního působení přímo na rizikových místech evropských hranic. Každý z vyslaných policistů představil úkoly, které plní, ať už se jedná o působení na pozemním hraničním přechodu mezi Řeckem a Severní Makedonií, na hranici Rumunska a Ukrajiny, nebo ve španělských přístavech a dalších místech. Kromě nelegální migrace policisté řeší například i pašování zbraní, cigaret či finanční hotovosti.
Z policistů, kteří jsou vysláni do operací agentury FRONTEX na dva roky, se stávají špičkoví experti na problematiku ochrany hranic. Velmi často také působí ve vedení mezinárodních týmů policistů v místě vyslaní. Kromě aktuální situace s migračním tokem pak řeší například i vybavení policistů, včetně vhodných automobilů, zejména s ohledem na terénní specifika.
Od příštího roku se počet policistů vyslaných na dva roky zvýší na 17 a posílíme tak naše zapojení při společné ochraně hranic v tomto segmentu operací agentury. Kromě policistů vyslaných na dobu dvou let každoročně vysílá Česká republika do operací agentury Frontex cca. 150 policistů na dvouměsíční interval.
kpt. David Schön
13. listopadu 2025