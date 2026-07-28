Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Ve čtvrtek do Jablonce přijede chorvatský NK Varaždin
Policisté jsou připraveni v souvislosti s fotbalovým utkáním Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou chránit bezpečnost a veřejný pořádek.
Ve čtvrtek 30. července v 18.00 začne na stadionu Střelnice v Jablonci nad Nisou fotbalové utkání Evropské konferenční ligy mezi celky FK Jablonec a chorvatským NK Varaždin.
Na základě dosud získaných informací policisté vyhodnotili tento zápas jako rizikový a lze předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubů a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno ze strany Policie České republiky bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města Jablonec nad Nisou a jeho okolí.
Na veřejný pořádek budou dohlížet policisté z Krajské pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dále policisté pořádkové i dopravní policie, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy. Nezastupitelnou úlohu v tomto opatření budou mít členové Antikonfliktního týmu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Společně s policisty se do opatření také zapojí strážníci jablonecké městské policie. Na stadionu bude z důvodu zajištění bezpečnosti současně zvýšený počet pořadatelů a pracovníků bezpečnostní agentury, kteří budou pro případ řešení konfliktů neustále v úzkém kontaktu s policisty.
Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení.
Z důvodu probíhajících stavebních prací je úsek komunikace v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou uzavřen. Možná objízdná trasa po ulici Vrkoslavická bude z důvodu fotbalového utkání od křižovatky s ulicí Nad Střelnicí a Turnovskou též v uvedené části uzavřena. S ohledem na zajištění nerušeného průběhu celé akce žádáme všechny občany, kterých se toto opatření dotkne, aby jej respektovali a dbali pokynů policistů a členů pořadatelské služby, kteří budou na místech přítomni.
Příznivce fotbalu, kteří se chystají jako diváci zúčastnit uvedené sportovní akce, také žádáme, aby do místa jejího konání přišli s dostatečným časovým předstihem vzhledem k tomu, že u všech vstupů na stadion budou probíhat velmi důkladné bezpečnostní prohlídky, které zcela jistě průchod branami zpomalí.
Návštěvníky fotbalového utkání i zákazníky obchodního centra, kteří budou mít svá vozidla zaparkovaná na parkovišti u obchodního centra Kaufland, informujeme také o tom, že po skončení utkání bude pro jejich odjezd z tohoto místa otevřen i boční nouzový výjezd do ulice Mincovní. Jedná se o opatření, které sníží riziko tvoření kolon na parkovišti při hlavním výjezdu do ulice Turnovská, proto žádáme řidiče, aby této možnosti výjezdu plně využili.
28. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí