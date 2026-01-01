Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Včera nadýchala 2,35, před pěti měsíci 3,68 promile

ZLÍN: Po nehodě chtěla ujet. 

Ve čtvrtek asi v 18.45 hodin v obci Trnava na Zlínsku řidička Škody Fabia neodhadla potřebnou vzdálenost a narazila do zadní části zaparkovaného vozidla Volkswagen Multivan. Po nárazu dělala, jakoby se nic nestalo a chtěla pokračovat v jízdě. Naštěstí řidič zaparkovaného vozidla seděl uvnitř a v odjetí od dopravní nehody jí zabránil zatarasením vozovky vlastním vozidlem. Oba potom počkali na příjezd policie.

Stejná žena před pěti měsíci skončila s vozidlem v příkopu. Příčinu odhalili policisté záhy. Nadýchala totiž 3,68 promile alkoholu. Srpnovou havárii prověřují zlínští kriminalisté.

Včerejší nehoda si nevyžádala žádná zranění. Dechová zkouška u řidiče Volkswagenu byla negativní, u řidičky Škody ukázala hodnoty 2,28 a 2,35 promile alkoholu v dechu. Test na přítomnost návykových látek vykázal také pozitivní výsledky. Nicméně padesátiletá žena policistům po celou dobu tvrdila, že nic nepila. Policisté ji proto převezli k lékařskému vyšetření, z jehož výsledků bude patrné, jaké množství alkoholu a návykových látek řidička před jízdou požila.

Policisté ženě další jízdu zakázali. Za ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí ženě v případě jejího odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest a zákaz řízení motorových vozidel.

23. ledna 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 