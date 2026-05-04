Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vážné nehody na Karlovarsku
Při jedné bohužel utrpěl řidič motocyklu smrtelná zranění.
V sobotu 2. května letošního roku kolem čtrnácté hodiny došlo u Hroznětína na Karlovarsku k havárii motocyklu. K té mělo dojít tak, že šedesátiletý řidič motocyklu značky Honda jedoucí na silnici č. II/221 směrem do Ostrova zřejmě nepřizpůsobil rychlost, a v levotočivé zatáčce vyjel vpravo mimo pozemní komunikaci. Následně havaroval, upadl z motocyklu a zůstal v příkopu na pravé straně. Při dopravní nehodě bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. U zemřelého řidiče byla nařízena soudní pitva.
Jedná se tak o první tragickou dopravní nehodu na území Karlovarského kraje v letošním roce.
Tragickou dopravní nehodou se nadále zabývají karlovarští kriminalisté.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O den později, tedy v neděli 3. května letošního roku, došlo k vážné dopravní nehodě mezi motocyklem a tříkolovým elektromotocyklem. Krátce před čtrnáctou hodinou měl dvaačtyřicetiletý muž řídit motocykl značky Honda ve směru z Toužimi do Teplé. Hned za železničním přejezdem zřejmě nedal přednost před ním odbočujícím osmapadesátiletým řidičem, který jel na elektrickém tříkolovém motocyklu ve stejném směru. Následně došlo ke střetu.
Při dopravní nehodě utrpěl osmapadesátiletý muž vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. Mladší muž byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.
Následnou lustrací policisté zjistili, že dvaačtyřicetiletý muž není držitelem potřebného řidičského oprávnění.
Dechové zkoušky u obou řidičů vyšly s negativním výsledkem.
Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 45 tisíc korun.
Přesná příčina a okolnosti vážné dopravní nehody jsou nadále v šetření.
nprap. Jan Bílek
4.5.2026