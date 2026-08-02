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Vážné nehody na jihu Čech

Nehody se neobešly bez zranění. 

Ke dvěma vážným dopravním nehodám vyjížděly složky IZS dnes krátce po třetí a před pátou hodinou ranní. V obou případech se jedná o náraz vozidla do stromu. Teprve osmnáctiletý řidič škodovky vyjel ze zatím nezjištěných příčin mimo silnici u Čimelic a narazil do stromu. Řidič i jeho mladá spolujezdkyně utrpěli vážná zranění se kterými byli převezeni do nemocnice k dalšímu ošetření. Před pátou hodinou ranní pak šestadvacetiletý řidič Škody vyjel ze silnice u Rojšína a narazil do stromu. Dechová zkouška u něj byla pozitivní. Nadýchal více jak jedno promile a se zraněními byl transportován do nemocnice. Přesnými příčinami a okolnostmi dopravních nehod se policisté zabývají.

Nehody motorkářů pak zaměstnaly složky IZS v sobotu, když vyjížděli na Prachaticko, Táborsko a Jindřichohradecko. Na Jindřichohradecku, u Starého Města pod Landštejnem, došlo ke střetu motorkáře, který měl předjíždět osobní vozidlo s připojeným karavanem. Vozidlo však mělo začít odbočovat a došlo ke střetu. Motorkář byl se zraněními transportován do nemocnice letecky. 

Znovu apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, jezděte opatrně, dodržujte pravidla silničního provozu. Pamatujte, že alkohol a drogy za volant rozhodně nepatří. 

Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
2. srpna 2026

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Dopravní nehoda Čimelice

Dopravní nehoda Čimelice 

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