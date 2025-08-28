Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vážná nehoda vozidla a motocyklu v Karlových Varech
Řidič vozidla z místa nehody utekl, byl vypátrán a zadržen policejní hlídkou.
Ve středu 27. srpna letošního roku krátce po půl páté odpoledne došlo v Karlových Varech k vážné dopravní nehodě osobní vozidla a motocyklu.
Šestatřicetiletý muž měl řídit osobní vozidlo značky Ford ve směru z ulice Jáchymovská po ulici Sedlecká a při odbočování vlevo zřejmě nedat přednost v protisměru projíždějícímu motocyklu Yamaha, který řídil pětatřicetiletý muž. Následkem toho došlo ke střetu osobního vozidla s motocyklem.
Řidič motocyklu při dopravní nehodě utrpěl vážná zranění a byl letecky transportován do nemocnice. Šestatřicetiletý řidič vozidla z místa nehody utekl, aniž by zraněnému motorkáři poskytl první pomoc.
Okamžitě po události bylo zahájeno pátrání, do kterého se zapojily policejní hlídky, kriminalisté i psovodi se služebními psy. Šestatřicetiletý muž byl v podvečer policejní hlídkou vypátrán a zadržen v Karlových Varech v městské části Tuhnice. Policisté s ním provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, které vyšla s pozitivním výsledkem 1,20 promile. Následně se podrobil odběru krve v nemocnici.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Případem se nadále zabývají karlovarští kriminalisté.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
28. 8. 2025