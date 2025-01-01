Policie České republiky  

Vážná nehoda u Biskupic

Čelní střet dvou vozidel si vyžádal osm zraněných. 

Dnes před sedmou hodinou ranní uzavřela vážná nehoda dvou vozidel silnici II/490 mezi Kaňovicemi a Biskupicemi na Zlínsku.

Z dosud nezjištěných příčin došlo k čelnímu střetu dodávky a osobního vozidla Škoda Octavia. Oba řidiči utrpěli zranění, včetně dalších šesti cestujících v dodávce. Všichni byli z místa převezeni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnic k ošetření, z toho jedna nezletilá osoba byla letecky transportována do Fakultní nemocnice Brno.  Alkohol byl u obou řidičů dechovou zkouškou vyloučen.

Okolnosti a příčinu dopravní nehody nadále šetří dopravní policisté společně s kriminalisty.

8. srpna 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

