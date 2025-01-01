Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Vážná nehoda u Biskupic
Čelní střet dvou vozidel si vyžádal osm zraněných.
Dnes před sedmou hodinou ranní uzavřela vážná nehoda dvou vozidel silnici II/490 mezi Kaňovicemi a Biskupicemi na Zlínsku.
Z dosud nezjištěných příčin došlo k čelnímu střetu dodávky a osobního vozidla Škoda Octavia. Oba řidiči utrpěli zranění, včetně dalších šesti cestujících v dodávce. Všichni byli z místa převezeni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnic k ošetření, z toho jedna nezletilá osoba byla letecky transportována do Fakultní nemocnice Brno. Alkohol byl u obou řidičů dechovou zkouškou vyloučen.
Okolnosti a příčinu dopravní nehody nadále šetří dopravní policisté společně s kriminalisty.
8. srpna 2025, por. Radomír Šiška, DiS.