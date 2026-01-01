Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vážná nehoda

Čtyři zraněné osoby. 

V neděli nad ránem po třetí hodině vyjížděli dopravní policisté k vážné nehodě na dálnici D1 (260. km) u Kroměříže.

Dvaatřicetiletý řidič vozidla Opel Astra vracející se s rodinou z přímořské dovolené směrem na Ostravu vyjel pravděpodobně vlivem mikrospánku vpravo do odbočovacího pruhu. Následným nárazem do svodidel se vozidlo několikrát převrátilo přes střechu a skončilo mimo komunikaci. Řidič a další tři spolucestující utrpěli zranění, se kterými byli převezeni do nemocnic. Alkohol byl u řidiče dechovou zkoušku vyloučen.

Dopravní policisté společně s kriminalisty nehodu nadále šetří.

Apelujeme na řidiče, aby v době blížících se letních dovolených nepřeceňovali své síly na dlouhých cestách, a pokud to jde, využili možnosti střídání se za volantem. Poslouchejte své tělo, nejsme stroje. Krásné vzpomínky by se tak mohly ve vteřině rozplynout.

25. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

