Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Vážná nehoda
Čtyři zraněné osoby.
V neděli nad ránem po třetí hodině vyjížděli dopravní policisté k vážné nehodě na dálnici D1 (260. km) u Kroměříže.
Dvaatřicetiletý řidič vozidla Opel Astra vracející se s rodinou z přímořské dovolené směrem na Ostravu vyjel pravděpodobně vlivem mikrospánku vpravo do odbočovacího pruhu. Následným nárazem do svodidel se vozidlo několikrát převrátilo přes střechu a skončilo mimo komunikaci. Řidič a další tři spolucestující utrpěli zranění, se kterými byli převezeni do nemocnic. Alkohol byl u řidiče dechovou zkoušku vyloučen.
Dopravní policisté společně s kriminalisty nehodu nadále šetří.
Apelujeme na řidiče, aby v době blížících se letních dovolených nepřeceňovali své síly na dlouhých cestách, a pokud to jde, využili možnosti střídání se za volantem. Poslouchejte své tělo, nejsme stroje. Krásné vzpomínky by se tak mohly ve vteřině rozplynout.
25. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.