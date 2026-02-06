Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Vážná dopravní nehoda v Plzni
Včera po 22. hodině vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému do Koterovské ulice v Plzni, kde došlo k vážné dopravní nehodě, při níž se střetla osoba s tramvají.
Na linku tísňového volání bylo oznámeno, že se na místě nachází starší žena zaklíněná pod tramvají. Jako první dorazili policisté z obvodního oddělení Plzeň 2, kteří vážně zraněné ženě okamžitě poskytli první pomoc. Krátce poté se na místě nacházeli také policisté ze speciální pořádkové jednotky. Vzhledem k závažnosti události byl na místo povolán rovněž velitel policie.
Po příjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru byla žena z prostoru pod tramvají vyproštěna a následně předána do péče zdravotnické záchranné služby, která ji transportovala do nemocničního zařízení.
Podle dosud zjištěných skutečností měla žena narozená v roce 1952 náhle vběhnout před projíždějící tramvaj, následně upadnout a zůstat ležet v kolejišti. Řidička tramvaje na vzniklou situaci reagovala okamžitým brzděním, avšak střetu již nebylo možné zabránit.
Policisté místo dopravní nehody uzavřeli, provedli veškerá nezbytná opatření a událost řádně zadokumentovali. U zraněné ženy nebylo možné s ohledem na její zdravotní stav provést orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, a proto byl nařízen odběr krve. Dechová zkouška u řidičky tramvaje byla s negativním výsledkem. Ke zranění dalších osob nedošlo. Veškerými okolnostmi nehody se nadále zabývají plzeňští policisté.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zasahujícím složkám integrovaného záchranného systému za jejich rychlý, koordinovaný a profesionální postup, který byl vzhledem k závažnosti události klíčový pro zajištění pomoci zraněné osobě i bezpečnosti na místě nehody.
por. Michaela Raindlová
6. února 2026