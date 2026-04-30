Vážná dopravní nehoda v Karlových Varech

Žena byla letecky transportována do nemocnice. 

Ve středu 29. dubna letošního roku došlo krátce po třinácté hodině v Karlových Varech k vážné dopravní nehodě osobního vozidla a chodců. Sedmdesátiletý řidič osobního vozidla značky Dacia jedoucí ulicí Kapitána Jaroše narazil do čtyřiačtyřicetileté ženy a nezletilé osoby. Obě osoby měly přecházet silnici v místech, kde se nachází přechod pro chodce. Řidič reagoval bržděním, střetu se mu ale bohužel nepodařilo zabránit. Následně došlo ke střetu osobního vozidla a chodců. Během vyšetřování dopravní nehody byla pozemní komunikace zcela uzavřena. Dopravní policisté při vyšetřování použili 3D skener.

Při dopravní nehodě došlo k vážnému zranění čtyřiačtyřicetileté ženy, která byla letecky transportována do nemocnice. Nezletilá dívka byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Dechová zkouška u řidiče osobního vozidla vyšla s negativním výsledkem.

Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a dopravní nehodou se nadále zabývají.

nprap. Jan Bílek
30.4.2026

