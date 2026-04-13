Vážná dopravní nehoda traktoru

Po srážce automobilu a traktoru zůstala neprůjezdná komunikace. 

Po vážné dopravní nehodě zůstala zcela uzavřená komunikace č. 128 mezi Jindřichovým Hradcem a Lodhéřovem. Nehodu oznámil po 13:30 hodině svědek, který uvedl, že došlo ke střetu osobního automobilu a traktoru s valníkem. Na místo události vyrazili jindřichohradečtí policisté spolu s kolegy s dopravního inspektorátu. Dle prvotních informací jel řidič (nar. 2002) ve vozidle značky Audi a měl předjíždět jiné vozidlo. Následně došlo ke střetu s traktorem s valníkem, který jel v opačném směru. Řidič na valníku vezl bagr. Náraz byl tak silný, že došlo k uražení kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo vozidlo Audi mimo komunikaci. Řidič v tomto vozidle utrpěl zranění a byl letecky transportován do nemocnice. Přesné příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření. Objízdné trasy směřují policisté po okolních obcích.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
13. dubna 2026

