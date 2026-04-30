Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vážná dopravní nehoda řidiče čtyřkolky
Svědek nehody ve spolupráci s policistkami zachránil řidiči život.
Dnes krátce po půl druhé ráno došlo na lesní cestě Kramolínská u lanovky k dopravní nehodě sedmačtyřicetiletého řidiče čtyřkolky, jedoucího ve směru od Kramolína na Lipno nad Vltavou.
Řidič zde pravděpodobně nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou, následkem čehož vyjel do protisměru a poté mimo komunikaci, kde narazil do kamenné zídky. Čtyřkolka se po silném nárazu převrátila a skončila uprostřed vozovky. Řidič po dopravní nehodě zůstal pod čtyřkolkou zaklíněný.
Řidič měl však velké štěstí v neštěstí, neboť po cestě procházel chodec pan Marian Brablec, který byl jako první na místě dopravní nehody. Pan Brablec ve velké tmě našel převrácenou terénní čtyřkolku a pod ní zavaleného řidiče, který v té době již chrčel. Na nic tedy nečekal a ihned vytočil zdravotnickou záchrannou službu. Přitom se zároveň snažil terénní čtyřkolku z muže zvednout. To se mu ale zprvu nepodařilo, neboť čtyřkolka byla velmi těžká. Snažil se ji tak alespoň nadzvedávat, aby zaklíněný řidič mohl dýchat.
Po chvilce na místo dorazila hlídka obvodního oddělení Lipno nad Vltavou ve složení nadpraporčík Jaroslava Schneiderová a podpraporčík Hana Kajerová. Policistky ihned po příjezdu na místo spěchaly panu Brablecovi na pomoc a společnými silami se jim nakonec podařilo řidiče čtyřkolky vyprostit. Všichni přítomní ihned začali zraněnému muži poskytovat první pomoc. Mezitím na místo dorazil také člen horské služby, pan Fejfar, který se rovněž aktivně zapojil do poskytování první pomoci. V tu chvíli na místo přijížděla přivolaná zdravotnická záchranná služba.
Hlídka policie byla poté vyslána k asistenci při přistání záchranářského vrtulníku. Vrtulník přistál na fotbalovém hřišti a policistky poté převezly lékaře z vrtulníku ke zraněnému muži.
Zraněný řidič musel být ze strany záchranářů na místě resuscitován a poté letecky transportován do českobudějovické nemocnice.
Panu Marianu Brablecovi a oběma policistkám patří za jejich práci velké uznání a poděkování. Nebýt jich, řidič čtyřkolky by dopravní nehodu nejspíše nepřežil. Poděkování patří také všem ostatním, kteří se podíleli na poskytování první pomoci vážně zraněnému řidiči.
Příčinou dopravní nehody se budou nadále zabývat policisté z českokrumlovského dopravního inspektorátu.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
30. dubna 2026