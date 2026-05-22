Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Vážná dopravní nehoda osobního vozu s motocyklem
Aktuálně zasahujeme v Doksech u vážné dopravní nehody. Provoz je řízen kyvadlově.
Dnešního rána, krátce před osmou hodinou, jsme přijali prostřednictvím tísňové linky oznámení o dopravní nehodě osobního automobilu s motocyklem. Z dosud nezjištěných příčin, které jsou v současné době předmětem prověřování, došlo na křižovatce ulic Pražská a komunikace I/38 v Doksech, ke střetu automobilu s motocyklem. Jedna osoba byla se zraněními přepravena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocničního zařízení. Provoz je na místě řízen kyvadlově.
Veškreré okolnosti a příčiny vzniku nehodového děje jsou v současné době prověřovány kolegy z dopravního inspektorátu Česká Lípa.
Respektujte pokyny zasahujích policistů.
Děkujeme za spolupráci.
22. května 2026
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje