Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vážná dopravní nehoda osobního vozu s motocyklem

Aktuálně zasahujeme v Doksech u vážné dopravní nehody. Provoz je řízen kyvadlově. 

Dnešního rána, krátce před osmou hodinou, jsme přijali prostřednictvím tísňové linky oznámení o dopravní nehodě osobního automobilu s motocyklem. Z dosud nezjištěných příčin, které jsou v současné době předmětem prověřování, došlo na křižovatce ulic Pražská a komunikace I/38 v Doksech, ke střetu automobilu s motocyklem. Jedna osoba byla se zraněními přepravena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocničního zařízení. Provoz je na místě řízen kyvadlově. 

Veškreré okolnosti a příčiny vzniku nehodového děje jsou v současné době prověřovány kolegy z dopravního inspektorátu Česká Lípa. 

Respektujte pokyny zasahujích policistů. 
Děkujeme za spolupráci. 

22. května 2026
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

