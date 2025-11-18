Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - Vážná dopravní nehoda na komunikaci I/35

Komunikace mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Hrádkem nad Nisou je v současné době uzavřena. 

AKTUALIZACE v 18:45 hodin dne 18. listopadu 2025

Dopravní nehoda, jejíž příčinou bylo zřejmě špatné předjíždění, si bohužel vyžádala jeden lidský život. Následkům zranění podlehl řidič osobního automobilu. Okolnosti a příčiny vzniku samotného nehodového děje jsou i nadále předmětem dalšího prověřování. Případem se nyní zabývají liberečtí kriminalisté. Alkohol u řidiče nákladního vozu byl vyloučen na místě provedenou dechovou zkouškou. Komunikace je v uvedeném úseku uzavřena. Prozoz je veden po objízdných trasách. 

por. Vojtěch Robovský
________________________________________________________________________________________________________________

Dnešního dne, krátce po 15. hodině, jsme přijali oznámení o vážné dopravní nehodě, ke které došlo v úseku mezi 7. a 8. kilometrem, komunikace I/35, mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Hrádkem nad Nisou. 

Z dosud přesně nezjištěných příčin, které jsou předmětem dalšího šetření, se zde střetl osobní automobil s nákladním. Na místě v současné době zasahují složky integrovaného záchranného systému. Komunikace je uzavřena v obou směrech. Objízdné trasy jsou vedeny přes obec Grabštejn. 

18. listopadu 2025
por. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 