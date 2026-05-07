Vážná dopravní nehoda
Řidič se spolujezdkyní a malým dítětem skončili převrácený na střeše v potoce.
Dopravní policisté vyjížděli dnes před jedenáctou hodinou dopoledne k dopravní nehodě, ke které došlo na silnici II. třídy číslo 142, ve směru jízdy Bavorov – Netolice, před obcí Petrův Dvůr. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý 42letý řidič osobního vozidla Škoda Fabia, který z přesně nezjištěných příčin přejel s vozidlem po projetí pravotočivé zatáčky vpravo mimo vozovku, kde se střetnul se stromem a následně se převrátil na střechu do přilehlého potoka. Řidiče, jeho spolujezdkyni a malé dítě se podařilo včas dostat z vozidla dvěma mužům, kteří si ho naštěstí všimli, když projížděli kolem. Řidič, žena i dítě utrpěli zranění, se kterými byli převezeni rychlou záchrannou službou do nemocnice na traumatologii. Díky rychlé reakci obou mužů se zraněným dostala včasná pomoc, za což jim patří veliké poděkování. Bližší okolnosti dopravní nehody a její příčinu nyní dopravní policisté zjišťují. Jednou z možných verzí by mohl být mikrospánek u řidiče.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
7. května 2026