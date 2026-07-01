Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Vážná dopravní nehoda
Při střetu dvou vozidel na křižovatce sehrál zřejmě roli mikrospánek.
Dopravní policisté vyjížděli včera před sedmnáctou hodinou k dopravní nehodě, ke které došlo na čtyřramenné křižovatce hlavní pozemní komunikace II/145 s vedlejší pozemní komunikací III. třídy v katastru obce Němčice u Netolic. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý řidič osobního vozidla VW Touran, jedoucí po vedlejší komunikaci ve směru od obce Radošovice, který se plně nevěnoval řízení vozidla a pravděpodobně za jízdy usnul, přičemž nedal přednost v jízdě řidiči osobního vozidla Škoda Octavia, který přejížděl po hlavní pozemní komunikaci ve směru od obce Češnovice. Obě vozidla byla po nárazu odmrštěna vpravo mimo komunikaci. Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění řidiče vozidla Škoda Octavia, který byl z místa letecky transportován do nemocnice. Druhý řidič utrpěl přesně nezjištěná zranění, se kterými byl převezen do nemocnice rychlou záchrannou službou k dalšímu vyšetření. Alkohol u podezřelého řidiče vyloučila orientační dechová zkouška, u poškozeného řidiče nemohla být z důvodu zdravotního stavu provedena, proto byl nařízen odběr žilní krve. Při dopravní nehodě byla hmotná škoda na vozidle Škoda Octavia předběžně vyčíslena na 450 000 korun a na vozidle VW Touran na 50 000 korun.
Dopravní nehodu si převzali prachatičtí kriminalisté, kteří ve věci již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
1. července 2026