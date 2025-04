Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vážná dopravní nehoda

LITOMĚŘICKO – Policisté pomáhali zachraňovat život…

V sobotu 26. dubna 2025 krátce před polednem byla na tísňovou linku 158 oznámena vážná dopravní nehoda, která se odehrála poblíž obce Nové Dvory. Na základě vyrozumění operačního důstojníka na místo ihned vyjížděla hlídka dopravních policistů.

Po příjezdu na místo zjistili, že zde došlo ke střetu dvou osobních vozidel, kdy příčinou bylo pravděpodobné nerespektování dopravního značení přednosti v jízdě. Následkem nehody utrpěli tři účastníci zranění. Vážně zraněn byl jeden z řidičů, který musel být vyproštěn z vozidla. Policisté prap. Bc Vladimír Čeliš a nprap. Zdeněk Frejka u něj prováděli nepřímou srdeční masáž a úspěšně použili automatizovaný externí defibrilátor (tzv. AED). Následně společně s příslušníky hasičského záchranného sboru zajišťovali u 70letého muže základní životní funkce až do příjezdu záchranářů, kteří si zraněného převzali do své péče a letecky jej transportovali do nemocnice.

Díky profesionalitě, odpovědnému a pohotovému přístupu dopravních policistů se podařilo zachránit to nejcennější – lidský život.

Hlídka policistů tak doslovně naplnila heslo „ Pomáhat a chránit“.

30. dubna 2025

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

