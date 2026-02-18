Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Váš kamarád na sociální síti může být podvodník

Policie České republiky varuje veřejnost před novou vlnou podvodů, které se v uplynulých dnech objevily na sociální síti WhatsApp. 

Za uplynulých pár dní evidujeme jen na Liberecku více jak desítku případů s celkovou škodou přes 400 tisíc korun, kdy se neznámí pachatelé nabourali do účtů uživatelů této platformy či jiných komunikačních sítí a následně pod jejich identitou kontaktovali jejich přátele s prosbou o zaslání peněz. 

Pachatelé se nabourají do účtu oběti a následně jejím jménem oslovují rodinu, přátele či kolegy s naléhavo2u žádostí o finanční pomoc. 

Celý trik spočívá ve zneužití identity. Podvodníci napadnou skutečný WhatsApp účet Vašich známých a z něho Vám pak posílají zprávy s naléhavou žádostí o půjčku, někdy i rovnou s QR kódem. Nejčastěji se jedná o půjčky v řádu desetitisíců korun a dotyčný tvrdí, že peníze hned vrátí zpět. Ve skutečnosti však komunikujete s podvodníky, kteří se snaží obohatit na Váš účet.

Jak podvod probíhá? Scénář bývá často podobný:

  1. Získání přístupu k účtu
    Útočník oběť přiměje k prozrazení ověřovacího kódu (například pod záminkou omylu při registraci), případně využije slabé heslo či phishingový odkaz. 

    ukázka podvodného odkazuPozor na žádosti o hlasování v anketě. Tváří se, že autorem je váš známý, jenže ten nemá o ničem ani tušení. Pokud na tento odkaz kliknete, budete požádáni o zadání svého telefonního čísla a následně o otevření WhatsAppu či jiné komunikační sítě a připojení dalších zařízení. V tuto chvíli se aktivuje podvodná funkce, která umožní útočníkovi tichý přístup k vašemu účtu, aniž byste o tom věděli. 

  2. Okamžité převzetí komunikace
    Jakmile má pachatel účet pod kontrolou, změní přístupové údaje nebo zablokuje původního uživatele.

  3. Rozesílání zpráv kontaktům
    Útočník hromadně oslovuje kontakty z adresáře. Vydává se za poškozeného a žádá o rychlou finanční pomoc – například:

  • „Rozbilo se mi auto, potřebuju rychle půjčit 8 000 Kč.“
  • „Nemůžu se dostat k účtu, pošli mi prosím peníze na splátku.“
  • „Jsem v zahraničí a přišel/a jsem o kartu.“

    4. Tlak na rychlost a diskrétnost
         Pachatel zdůrazňuje naléhavost situace a často žádá, aby příjemce nikomu dalšímu nevolal.

Zákeřnost útoku spočívá především v tom, že komunikujete s někým, koho znáte a máte v kontaktech. Oběť tak poměrně snadno může uvěřit, že někdo z jejích blízkých nebo kolegů potřebuje naléhavě půjčit nějaké peníze. Před unáhleným rozhodnutím proto doporučujeme se zamyslet, jestli by nás někdo z blízkých vůbec žádal o peníze, a pokud ano, zkuste se s ním pro kontrolu spojit i jiným způsobem než pouze přes WhatsApp. Útočníci navíc používají běžný styl komunikace a někdy si předem projdou historii konverzací, aby působili věrohodně.

Jak se chránit?

  • Nikdy nesdělujte ověřovací kódy, které vám přijdou SMS zprávou.
  • Aktivujte si dvoufázové ověření v aplikaci.
  • Používejte silná a unikátní hesla.
  • Při žádosti o peníze si informaci vždy ověřte – ideálně telefonicky.
  • ​Pravidelně kontrolujte aktivní zařízení přihlášená k vašemu účtu.

Co dělat, když už se stanete obětí? 

  • Okamžitě se pokuste obnovit přístup k účtu.
  • Informujte své kontakty, že váš profil byl napaden.
  • ​Kontaktujte banku, pokud došlo k finanční ztrátě.
     

18. 2. 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 