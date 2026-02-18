Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Váš kamarád na sociální síti může být podvodník
Policie České republiky varuje veřejnost před novou vlnou podvodů, které se v uplynulých dnech objevily na sociální síti WhatsApp.
Za uplynulých pár dní evidujeme jen na Liberecku více jak desítku případů s celkovou škodou přes 400 tisíc korun, kdy se neznámí pachatelé nabourali do účtů uživatelů této platformy či jiných komunikačních sítí a následně pod jejich identitou kontaktovali jejich přátele s prosbou o zaslání peněz.
Pachatelé se nabourají do účtu oběti a následně jejím jménem oslovují rodinu, přátele či kolegy s naléhavou žádostí o finanční pomoc.
Celý trik spočívá ve zneužití identity. Podvodníci napadnou skutečný WhatsApp účet Vašich známých a z něho Vám pak posílají zprávy s naléhavou žádostí o půjčku, někdy i rovnou s QR kódem. Nejčastěji se jedná o půjčky v řádu desetitisíců korun a dotyčný tvrdí, že peníze hned vrátí zpět. Ve skutečnosti však komunikujete s podvodníky, kteří se snaží obohatit na Váš účet.
Jak podvod probíhá? Scénář bývá často podobný:
Získání přístupu k účtu
Útočník oběť přiměje k prozrazení ověřovacího kódu (například pod záminkou omylu při registraci), případně využije slabé heslo či phishingový odkaz.
Pozor na žádosti o hlasování v anketě. Tváří se, že autorem je váš známý, jenže ten nemá o ničem ani tušení. Pokud na tento odkaz kliknete, budete požádáni o zadání svého telefonního čísla a následně o otevření WhatsAppu či jiné komunikační sítě a připojení dalších zařízení. V tuto chvíli se aktivuje podvodná funkce, která umožní útočníkovi tichý přístup k vašemu účtu, aniž byste o tom věděli.
Okamžité převzetí komunikace
Jakmile má pachatel účet pod kontrolou, změní přístupové údaje nebo zablokuje původního uživatele.
Rozesílání zpráv kontaktům
Útočník hromadně oslovuje kontakty z adresáře. Vydává se za poškozeného a žádá o rychlou finanční pomoc – například:
- „Rozbilo se mi auto, potřebuju rychle půjčit 8 000 Kč.“
- „Nemůžu se dostat k účtu, pošli mi prosím peníze na splátku.“
- „Jsem v zahraničí a přišel/a jsem o kartu.“
4. Tlak na rychlost a diskrétnost
Pachatel zdůrazňuje naléhavost situace a často žádá, aby příjemce nikomu dalšímu nevolal.
Zákeřnost útoku spočívá především v tom, že komunikujete s někým, koho znáte a máte v kontaktech. Oběť tak poměrně snadno může uvěřit, že někdo z jejích blízkých nebo kolegů potřebuje naléhavě půjčit nějaké peníze. Před unáhleným rozhodnutím proto doporučujeme se zamyslet, jestli by nás někdo z blízkých vůbec žádal o peníze, a pokud ano, zkuste se s ním pro kontrolu spojit i jiným způsobem než pouze přes WhatsApp. Útočníci navíc používají běžný styl komunikace a někdy si předem projdou historii konverzací, aby působili věrohodně.
Jak se chránit?
- Nikdy nesdělujte ověřovací kódy, které vám přijdou SMS zprávou.
- Aktivujte si dvoufázové ověření v aplikaci.
- Používejte silná a unikátní hesla.
- Při žádosti o peníze si informaci vždy ověřte – ideálně telefonicky.
- Pravidelně kontrolujte aktivní zařízení přihlášená k vašemu účtu.
Co dělat, když už se stanete obětí?
- Okamžitě se pokuste obnovit přístup k účtu.
- Informujte své kontakty, že váš profil byl napaden.
- Kontaktujte banku, pokud došlo k finanční ztrátě.
18. 2. 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová