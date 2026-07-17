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Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Varujeme před „falešnými“ eury

Nejvíce případů neplatných bankovek evidujeme na Trutnovsku. 

Trutnovští policisté upozorňují občany na výskyt neplatných bankovek v nominální hodnotě 50 EUR, které byly v několika případech zaznamenány v tržbách obchodů, zejména na Trutnovsku.

Nejedná se o klasické padělky, ale o bankovky, které nejsou platným platebním prostředkem a nejsou určené do oběhu. Bankovky jsou oboustranné, barevné, postrádají ochranné prvky a navíc místo sériového čísla obsahují text „NIE JEST ŚRODKIEM PŁATNICZYM“ nebo „SOUVENIR“, který jasně deklaruje, že se nejedná o pravé bankovky. Nejedná se tedy o padělky v pravém slova smyslu, ale o napodobeniny bankovek, které můžou sloužit k herním nebo reklamním účelům.

Doporučujeme proto občanům i provozovatelům obchodů zvýšenou obezřetnost, zejména v probíhajícím období letních dovolených a prázdnin, kdy se v regionu pohybuje více turistů a častěji dochází k platbám v cizí měně.

Případem se policisté zabývají, shromažďují a vyhodnocují veškeré informace a prověřují získané poznatky.

V souvislosti s těmito případy policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění peněz, za což pachateli v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody od 3 do 8 let.

17. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová

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