Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Varujeme před „falešnými“ eury
Nejvíce případů neplatných bankovek evidujeme na Trutnovsku.
Trutnovští policisté upozorňují občany na výskyt neplatných bankovek v nominální hodnotě 50 EUR, které byly v několika případech zaznamenány v tržbách obchodů, zejména na Trutnovsku.
Nejedná se o klasické padělky, ale o bankovky, které nejsou platným platebním prostředkem a nejsou určené do oběhu. Bankovky jsou oboustranné, barevné, postrádají ochranné prvky a navíc místo sériového čísla obsahují text „NIE JEST ŚRODKIEM PŁATNICZYM“ nebo „SOUVENIR“, který jasně deklaruje, že se nejedná o pravé bankovky. Nejedná se tedy o padělky v pravém slova smyslu, ale o napodobeniny bankovek, které můžou sloužit k herním nebo reklamním účelům.
Doporučujeme proto občanům i provozovatelům obchodů zvýšenou obezřetnost, zejména v probíhajícím období letních dovolených a prázdnin, kdy se v regionu pohybuje více turistů a častěji dochází k platbám v cizí měně.
Případem se policisté zabývají, shromažďují a vyhodnocují veškeré informace a prověřují získané poznatky.
V souvislosti s těmito případy policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění peněz, za což pachateli v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody od 3 do 8 let.
17. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová