Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Varování banky žena nerespektovala
Žena podcenila varování banky a trvala na tom, aby nakonec zablokovaná podezřelá platba proběhla. Od té doby s ní přestal pravděpodobný podvodník komunikovat a celý případ nyní šetří turnovští policisté. Nepodceňujte varování bank!!!
Policisté z Obvodního oddělení v Turnově přijali oznámení o případu, který se začal odehrávat v prvních dnech tohoto měsíce. Ženu z Turnovska zaujal na internetovém inzertním portálu inzerát s nabídkou prodeje kamery v hodnotě 24 tisíc korun, a proto kontaktovala prodejce. Ochotný muž jí vše, co potřebovala o nabízeném zboží vědět, řekl, a umožnil jí také to, že nejprve zaplatí zálohu, následně si poslanou kameru vyzkouší a pokud bude spokojena, cenu doplatí. Žena po této domluvě na zadaný účet poslala požadovanou částku ve výši necelých 7.500,- Kč.
Po zaslání této částky zjistila, že byla doručena na firemní účet společnosti zabývající se prodejem iphonů a jejich příslušenství. S touto informaci kontaktovala prodejce kamery, který na to reagoval tím, že je pro něj výhodnější si nechat peníze posílat na firemní účet. Žena následně ještě projevila zájem o konkrétní model telefonu iPhone a uvedený muž jí skutečně požadovaný telefon nabídl ke koupi. Ovšem požadoval zaslání platby na zahraniční účet a v eurech. Ani v tuto chvíli žena nezaváhala a požadovanou částku přesahující jeden tisíc eur na zahraniční účet poslala.
Následující den ji ale kontaktoval pracovník banky, u které má svůj účet s tím, že platba na zahraniční účet byla jako podezřelá zablokována. Žena však na odeslání uvedené platby i přesto trvala s tím, že se jedná o platbu na zakoupení mobilního telefonu. S platbou tedy souhlasila a platba nakonec i proběhla. Ovšem od té doby je uvedený neznámý muž nekontaktní a jeho telefon je nedostupný. Žena, která nerespektovala ani varování banky o podezřelé transakci, tak přišla o více jak 30 tisíc korun a je více jak pravděpodobné, že kamery ani telefonu se nedočká.
Turnovští policisté nyní šetří veškeré okolnosti celé události a ve věci již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod. Pachateli tohoto skutku v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
V souvislosti s tímto případem upozorňujeme:
Pozor na podezřelé platby!
Podvody v online prostředí jsou stále častější a útočníci využívají nové techniky, jak z lidí vylákat peníze. Banky proto nepřetržitě sledují platební operace a včas upozorňují na transakce, které se vymykají běžnému chování klienta. Tyto systémy umějí rozpoznat například neobvyklou částku, nového příjemce, přihlášení z jiné země nebo neobvyklé zařízení. Pokud bankovní systém vyhodnotí platbu jako rizikovou, může ji automaticky zastavit a upozornit klienta.
Banky také pravidelně zasílají varovné zprávy do internetového a mobilního bankovnictví, kde klienty informují o nových typech podvodů a doporučeních, jak se chránit. Je důležité tato upozornění číst a řídit se jimi. Velmi důrazně všem klientům bank připomínáme, že by měli být obezřetní, ověřovat si neobvyklé požadavky a nikdy nesdělovat své heslo, PIN či jiné citlivé údaje.
V případě, že je transakce vyhodnocena jako mimořádně riziková – například když klient náhle odesílá vysoké částky, které neodpovídají jeho běžným operacím – mohou banky klienta kontaktovat přímo, transakci pozastavit nebo účet dočasně chránit před dalším zneužitím. Tyto postupy se doporučují i v souvislosti s novými formami podvodů, jako jsou případy, kdy je člověk pod tlakem zmanipulován k odeslání vysokých částek.
Jak se můžete chránit vy?
- Nikdy nesdělujte své přihlašovací údaje, hesla ani PIN nikomu – ani „bankovnímu pracovníkovi“ po telefonu.
- Pozorně čtěte upozornění banky ve vašem mobilním či internetovém bankovnictví.
- Zpomalte a ověřujte – pokud vás někdo nutí jednat rychle, je to vždy varovný signál.
- Neprovádějte platby podle pokynů cizích osob, zejména pokud tvrdí, že chrání váš účet.
- Při podezření okamžitě kontaktujte banku na oficiální infolince (nikdy nevolejte zpět na číslo, ze kterého vám někdo volal!).
- Buďte opatrní při platbách přes QR kódy, které mohou být zneužity k přesměrování peněz na cizí účet.
Pamatujte!!!
Vaše banka je na vaší straně a pracuje s pokročilými systémy, které dokážou rizikové operace odhalit včas. Vaše obezřetnost je ale stejně důležitá. Společně lze většinu podvodů zastavit ještě dříve, než vznikne škoda.
11. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí